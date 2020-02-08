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الرئيسية | فن وثقافة | مؤلف جماعي يسبر أغوار نصوص الرحلة والتاريخ

مؤلف جماعي يسبر أغوار نصوص الرحلة والتاريخ

مؤلف جماعي يسبر أغوار نصوص الرحلة والتاريخ
هسبريس من الرباط
السبت 08 فبراير 2020 - 03:42

صدر مؤخرا عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير كتاب جماعي جديد بعنوان "الرحلة والتاريخ"، أشرف على تنسيقه كل من البشير أبرزاق، والمهدي الغالي، وأحمد الشايخي.

ونقرأ في الغلاف الخارجي للكتاب: "نصوص الرحلات استأثرت في باب البحث التاريخي باهتمام العديد من الباحثين، سواء أكان ذلك على مستوى تحقيقهم ودراستهم لعدد هام من تلك المتون أم على مستوى الاشتغال عليها باعتبارها منطلقات ومادة مصدرية في مقاربة قضايا وإشكاليات معرفية مختلفة.. وفي الوقت نفسه مازال صنف من آخر من الباحثين يتجاهل هذه النصوص ضمن جدول أعمال مصادر الكتابة التاريخية، أو يتعامل معها على الأقل كمصادر ثانوية ومكملة في بناء تلك المعرفة".

وتبعاً لما ذكر، جاء تأليف هذا الكتاب الجماعي "رغبة في تحسيس الباحثين في الحقل التاريخي بالأدوار العلمية الممكنة لمصنفات الرحلة في كتابة تاريخ المجتمعات والأمم، باعتبار الرحلات من المصادر الدفينة كما سماها الأستاذ محمد المنوني رحمه الله"، وفق المصدر ذاته.

كما يهدف هذا الإصدار إلى "فتح آفاق بحثية جديدة في تعامل المؤرخين مع مختلف المتون الرحلية".

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