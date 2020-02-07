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الرئيسية | فن وثقافة | رحيل الكاتب المصري لينين الرملي عن 74 عاما

رحيل الكاتب المصري لينين الرملي عن 74 عاما

رحيل الكاتب المصري لينين الرملي عن 74 عاما
هسبريس - رويترز
الجمعة 07 فبراير 2020 - 16:20

رحل عن الدنيا اليوم الجمعة الكاتب المسرحي المصري لينين الرملي (وسط الصورة) عن عمر ناهز 74 عاما بعد أن رسم البهجة على وجوه الملايين قرابة خمسة عقود بأعمال جسدها كبار الفنانين.

وقالت زوجته الكاتبة فاطمة المعدول إنه تعرض لأزمة صحية قبل أيام ونقل على أثرها للمستشفى حيث وافته المنية.

ولد لينين فتحي عبد الله الرملي في غشت 1945 بالقاهرة وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

قدم الرملي عشرات المسرحيات التي تعد علامات فنية بارزة منها (سك على بناتك) مع فؤاد المهندس و(عفريت لكل مواطن) مع نبيل الحلفاوي و(زكي في الوزارة) مع حسين فهمي و(الحادثة) مع أشرف عبد الباقي و(اعقل يا دكتور) مع فاروق الفيشاوي.

وعلى خشبة المسرح القومي قدم ثلاثية (أهلا يا بكوات) و(وداعا يا بكوات) و(اضحك لما تموت).

شكل ثنائيا ناجحا مع صديقه الممثل محمد صبحي فقدما معا مسرحيات (المهزوز) و(انتهى الدرس يا غبي) و(تخاريف) و(الهمجي) و(وجهة نظر) وتعاونا كذلك في السينما بأفلام (علي بيه مظهر و40 حرامي) و(محامي تحت التمرين).

في مجال الدراما التلفزيونية قدم مسلسلات (حكاية ميزو) و(هند والدكتور نعمان) و(قط وفار) وغيرها، وتعاون مع عادل إمام في السينما في أفلام (بخيت وعديلة) و(الإرهابي) و(هاللو أمريكا).

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان "برحيل لينين الرملي ودع فن التأليف المسرحي أحد العباقرة من أكثر الأقلام تحضرا وتدفقا بالمثل والقيم الإنسانية السامية".

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