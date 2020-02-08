بنسعيد تستثمر الألوان في "الاضطرابات الأنثوية"

هسبريس من الرباط

افتتح برواق "ساو أرت غاليري"، في مدينة الدار البيضاء، معرض تشكيلي للفنانة منى بنسعيد، تحت شعار "الاضطرابات الأنثوية".

وعن هذا المعرض الذي سيستمر إلى غاية 10 مارس القادم، قالت الفنانة منى بنسعيد: "في هذا المعرض أعطيت لنفسي مجالا أوسع في استثمار بعض الألوان، لأن هناك صورا بها ألوان ساخنة كالأحمر، فانتقلت إلى تقنيات أخرى حافظت من خلالها على بعض الأشياء التي أراها في طور التحول".

وأشارت الفنانة إلى أن كل لوحاتها تغطي جوانب تتعلق بالمرأة التي تعكس شعورها كابنة أو زوجة أو أخت أو أم، إذ كانت، في الأول، "تعبر عن شعورها الشخصي، ومع الوقت أصبحت مرآة للنساء اللواتي يسكن بداخلها، من خلال تجسيد شعورهن في رسوماتها".

جدير بالذكر أن منى بنسعيد، المزدادة سنة 1966 بمدينة طنجة، هي فنانة عصامية، سبق لها أن نظمت عدة معارض في المغرب والخارج، كان آخرها كان بباريس شهر نونبر 2019.