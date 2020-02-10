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الرئيسية | فن وثقافة | الإدريسي يصدر ديوانا رقميا على موقع "أمازون"

الإدريسي يصدر ديوانا رقميا على موقع "أمازون"

الإدريسي يصدر ديوانا رقميا على موقع "أمازون"
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 فبراير 2020 - 03:09

عن موقع "أمازون كندل"، صدر للشاعر رمضان مصباح الإدريسي ديوان رقمي موسوم بـ"أشعلي رقصا وزيدي رعشا".

وورد في تقديم الديوان أنه يتضمن "قصائد عمودية فصيحة، تستعيد لحظة القوة الشعرية العربية في أزهى عصورها، تدلي بمكنونها في العشق الصوفي، الحب، والطبيعة المغربية الخلابة، ويحضر المعيش اليومي والسياسي الذي يوقع على انخراط الشاعر في بيئته ومجتمعه".

واعتبر الشاعر رمضان مصباح الادريسي أن "البردة الرمضانية في مدح خير البرية" هي جوهرة العقد في هذا الديوان الرقمي المتوفر على موقع "أمازون كندل".

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