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الرئيسية | فن وثقافة | "الديبة" رواية فيسبوكية جديدة لعبد الواحد استيتو

"الديبة" رواية فيسبوكية جديدة لعبد الواحد استيتو

"الديبة" رواية فيسبوكية جديدة لعبد الواحد استيتو
هسبريس من الرباط
الأحد 09 فبراير 2020 - 10:30

أعلن الروائي عبد الواحد استيتو إطلاق ثالث رواية فيسبوكية تفاعلية له، حملت عنوان "الديبة".

ونشر الكاتب الفصل التمهيدي للرواية، على أن تنطلق فعلياً في 15 فبراير الجاري، ليتم بعدها نشر الفصول تباعاً بمعدل فصل كل يومين، وسط تفاعل القراء ومشاركتهم في الأحداث بالتعليقات واستطلاعات الرأي.

ويتطرق استيتو في روايته الجديدة لموضوع النساء المهرّبات بـ"باب سبتة"، وما يسمُ هذه العملية من معاناة متواصلة، وذلك من خلال بطلة الرواية "ليلى". كما تلامس الرواية تيمات أخرى؛ كالهجرة السرية ودعارة القاصرات.

يذكر أن استيتو سبق له أن فاز بجائزة الإبداع العربي في دبي عن روايته الفيسبوكية التفاعلية الأولى "على بعد مليمتر واحد فقط"، كما سبق له أن أصدر رواية فيسبوكية ثانية تحت عنوان "المتشرد".

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