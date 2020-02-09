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الرئيسية | فن وثقافة | وزير موريتاني يبرّر الغياب عن "معرض البيضاء"

وزير موريتاني يبرّر الغياب عن "معرض البيضاء"

وزير موريتاني يبرّر الغياب عن "معرض البيضاء"
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 09 فبراير 2020 - 13:15

بررت الحكومة الموريتانية غياب وزير الثقافة عن معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب في المغرب بانشغالات إدارية، مؤكدة أن التعليمات وصلته بالفعل بعدم المغادرة.

وقالت وزارة الثقافة، في بيان صحافي اليوم الأحد، إن الوزير سيد محمد ولد غابر غاب عن المعرض الدولي للكتاب في الدار البيضاء بسبب "انشغالات إدارية قاهرة".

وأوضحت الوزارة أن تعليمات صدرت للوزير بتقديم انشغالاته الإدارية على المشاركة في المعرض، مشددة على اهتمامها بمعرض الدار البيضاء للكتاب وتثمينها لاختيار موريتانيا ضيف شرف المعرض.

وكان مصدر بوازرة الثقافة أكد لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أمس السبت أن الوزير تلقى تعليمات بعدم التوجه إلى الدار البيضاء قبل ساعات من مغادرته دون أن توضح الأسباب.

وتزامن منع الوزير من السفر إلى الدار مع إقالة وكيل وزارة الثقافة أحمد ولد أباه خلال وجوده في الدار البيضاء للمشاركة في المعرض وقبل إلقاء كلمته في افتتاح المعرض.

وتشهد العلاقات الموريتانية المغربية تحسنا منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم، وزار مسؤولون أمنيون وعسكريون كبار من موريتانيا المغرب لتطوير التعاون بعد سنوات من الفتور أبان حكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.

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