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الرئيسية | فن وثقافة | "براد بيت" يحرز جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد

"براد بيت" يحرز جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد

هسبريس - رويترز
الاثنين 10 فبراير 2020 - 02:50

فاز براد بيت بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون أتايم إن هوليوود) في حفل توزيع الجوائز الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية في مسرح دولبي بلوس أنجليس مساء الأحد.

وهذه أول مرة يفوز فيها بيت (56 عاما) بجائزة أوسكار للتمثيل بعد 30 عاما في صناعة السينما.

وسبق أن فاز بيت بإحدى جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية كمنتج في 2014 لأفضل فيلم وهو "عبد لـ 12 عاما" (12 يرز أسليف).

ولعب بيت في فيلم "ذات مرة في هوليوود" دور دوبلير لنجم تلفزيوني بدأ نجمه في الأفول ويجسده الممثل ليوناردو دي كابريو.

من جهتها فازت لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي عن "ماريدج ستوري".

وهذه هي أول جائزة أوسكار تفوز بها ديرن (52 عاما) خلال حياتها المهنية الممتدة لأكثر من أربعين عاما عن دورها كمحامية طلاق.

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