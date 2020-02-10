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الرئيسية | فن وثقافة | "مصنع أمريكي" يفوز بأوسكار أفضل فيلم وثائقي

"مصنع أمريكي" يفوز بأوسكار أفضل فيلم وثائقي

"مصنع أمريكي" يفوز بأوسكار أفضل فيلم وثائقي
هسبريس - رويترز
الاثنين 10 فبراير 2020 - 03:28

فاز فيلم "مصنع أمريكي" (أمريكان فاكتوري) بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي في حفل توزيع الجوائز الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية في مسرح دولبي بلوس أنجليس مساء الأحد.

ويتناول الفيلم ما حدث لمجموعة من عمال السيارات بولاية أوهايو والذين تم تسريحهم خلال ركود عام 2008.

الفيلم باكورة إنتاج شركة هاير غراوند التي أسسها الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل عام 2018، وهو من إخراج جوليا رايشرت وستيفن بوجنار.

بدوره فاز فيلم "قصة لعبة الجزء الرابع" (توي ستوري 4) بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة.

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