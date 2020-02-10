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كُتّاب وآراء
"طفيلي" يقتنص أوسكار أفصل فيلم بلغة أجنبية
فاز فيلم الكوميديا السوداء الكوري الجنوبي "طفيلي" (باراسايت) بجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي مساء الأحد.
والفيلم الذي يستعرض كيف يقحم محتالون أنفسهم في حياة عائلة ثرية وما يتبع ذلك من عواقب كان يعتبر المرشح الأبرز للجائزة بعدما فاز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي في العام الماضي وكذلك جائزة جولدن جلوب وجائزة نقابة ممثلي الشاشة الشهر الماضي.
وحقق الفيلم إيرادات جيدة في دور السينما بعد أن حصد أكثر من 161 مليون دولار بأنحاء العالم من بينها 30 مليونا في أمريكا الشمالية.
وقال مخرج ومؤلف الفيلم بونغ جو هو الشهر الماضي إن الجوائز أثبتت أن الأفلام الدولية تكسر حاجز اللغة مع الجمهور.
وقال "يمكننا أن نشكر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث، المجتمع بأكمله شعر بتراجع حواجز اللغة هذه وربما استفاد (طفيلي) من هذا التوجه العالمي".
وغيرت أكاديمية فنون وعلوم السينما هذا العام اسم الجائزة من أفضل فيلم أجنبي إلى أفضل فيلم روائي دولي لتعكس المزيد من الايجابية والشمول تجاه الأفلام المنتجة خارج هوليوود.