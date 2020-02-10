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"بونغ جون هو" يفوز بجائزة أوسكار أفضل مخرج
الاثنين 10 فبراير 2020 - 17:05
فاز المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-هو بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلم (باراسايت) "طفيلي" بحفل توزيع جوائز أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية في دورته الـ92 بلوس أنجليس.
وتنافس معه على الجائزة كل من: مارتن سكورسيزي عن فيلم "ذي آيريشمان"، تود فيليبس عن فيلم "جوكر"، وكوينتن تارانتينو عن فيلم "وانس أبون أ تايم إن هوليوود"، سام مينديس عن فيلم "1917".