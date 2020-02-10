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الرئيسية | فن وثقافة | فينيكس بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن "جوكر"

فينيكس بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن "جوكر"

فينيكس بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن "جوكر"
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 10 فبراير 2020 - 05:12

فاز النجم خواكين فينيكس بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دورة في فيلم "جوكر" في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية في النسخة الـ92 في لوس أنجليس مساء الأحد.

وتفوق فينيكس (45 عاما) بعد منافسة قوية مع كل من ليوناردو دي كابريو، أدم درايفر، أنطونيو بانديراس، وجوناثان برايس.

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