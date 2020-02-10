فينيكس بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن "جوكر"

هسبريس - د .ب .أ

فاز النجم خواكين فينيكس بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دورة في فيلم "جوكر" في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية في النسخة الـ92 في لوس أنجليس مساء الأحد.

وتفوق فينيكس (45 عاما) بعد منافسة قوية مع كل من ليوناردو دي كابريو، أدم درايفر، أنطونيو بانديراس، وجوناثان برايس.