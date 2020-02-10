مفاجأة .. "باراسيت" يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم

هسبريس - متابعة

فاز فيلم الكوميديا السوداء الكوري الجنوبي "طفيلي" (باراسايت)، قبل قليل، بجائزة أوسكار أفضل فيلم.

وأصبح "باراسيت" أول فيلم غير ناطق باللغة الانجليزية يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم.

وحصد الفيلم أربع جوائز أوسكار شملت أفضل مخرج وأفضل سيناريو لبونغ جون هو وأفضل فيلم روائي دولي

والفيلم الذي يستعرض كيف يقحم محتالون أنفسهم في حياة عائلة ثرية وما يتبع ذلك من عواقب كان يعتبر المرشح الأبرز للجائزة بعدما فاز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي في العام الماضي وكذلك جائزة غولدن غلوب وجائزة نقابة ممثلي الشاشة الشهر الماضي.

وحقق الفيلم إيرادات جيدة في دور السينما بعد أن حصد أكثر من 161 مليون دولار بأنحاء العالم من بينها 30 مليونا في أمريكا الشمالية.