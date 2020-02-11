المفكر المغربي أومليل يحرز جائزة كويتية رفيعة

هسبريس من الرباط

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فوز المفكر المغربي علي أومليل بـ"جائزة الكويت" الرفيعة في مجال العلوم الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019، "تتويجا لمشروعه الفكري والسياسي الذي اشتغل عليه في تسعة من مؤلفاته"، حسب المؤسسة الكويتية سالفة الذكر.

وقد جرى حفل تسليم الجوائز، الإثنين بالكويت، برعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئاسة الفعلية لولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وجاء فوز الأستاذ الجامعي علي أومليل مناصفة مع الباحثة الفلسطينية أماني جمال، أستاذة العلوم السياسية في جامعة برينستون الأمريكية، "مكافأة واعترافا بجهوده العلمية وما تناوله من بحوث وأثاره من إشكاليات حاسمة تتصل بالعالم العربي في مرحلة ما بعد الاستقلال"، ولمساهمته في حركية الفكر الفلسفي ودرسه وإغنائه بمؤلفات مهمة، إضافة إلى شمولية رؤياه لقضايا السياسة والفكر والمستقبل العربي"، وفق وسائل إعلام كويتية.

كما جاء فوز الباحثة الفلسطينية أماني جمال مناصفة بهذه الجائزة، حسب بيان المؤسسة، لـ"نشرها عددا من الدراسات والكتب ومساهمتها في دراسات رائدة في التنمية السياسية في العالم العربي، وأبحاث مهمة حول دمج المسلمين في الولايات المتحدة والمجتمعات الغربية (...) وبناء مبادرات عديدة لتوسيع البنية التحتية العلمية عربيا؛ ومن أهمها مشروع الباروميتر العربي، الذي يجري مسوحا تمثيلية وطنية عالية الجودة".

وتتضمن جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعام 2019 "جائزة الإنتاج العلمي" المخصصة للباحثين الكويتيين في ستة مجالات علمية، و"جائزة الكويت" الموجهة إلى الباحثين العرب في أربعة مجالات، إضافة إلى "جائزة السميط للتنمية الإفريقية في مجال الأمن الغذائي".

وبخصوص الفروع الثلاثة الأخرى لـ"جائزة الكويت"، المخصصة للباحثين العرب، نالها في مجال العلوم الأساسية (الرياضيات) التونسي نادر المصمودي، أستاذ الرياضيات في معهد "كورانثت" للعلوم الرياضية في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة، والذي منحت له الجائزة "لريادته في مجال تحليل المعادلات التفاضلية الجزئية وتطبيقاتها في الفيزياء والميكانيكا".

وفي مجال العلوم التطبيقية (البيئة)، ظفر بالجائزة الفلسطيني عمر فرحة، أستاذ الكيمياء في جامعة نورث ويسترن بالولايات المتحدة، وأحرزها نظير "أبحاثه التي تركزت على حل المواضيع المثيرة في الكيمياء وعلوم المواد، بدءا من التطبيقات المتعلقة بالطاقة، والبيئة إلى تحديات الدفاع".

وفي مجال الفنون والآداب (دراسات في اللغات الأجنبية وآدابها)، نال الجائزة الأردني محمد شاهين، أستاذ شرف في الجامعة الأردنية، لقاء "أبحاثه وكتبه التي تركزت على إبراز دور الخيال الغربي الاستشراقي عند كبار الأدباء الإنجليز والأمريكيين وتأثيرهم على الروائيين والشعراء العرب".

ومُنحت جائزة السميط للتنمية الإفريقية في مجال الأمن الغذائي مناصفة إلى كل من "المركز الإفريقي للأرز" لأبحاثه في تطوير تنمية اقتصاديات الأرز في إفريقيا وبناء القدرات الإفريقية في البحث من خلال برامجه التعليمية"، وأيضا إلى "الاتحاد الإفريقي لأبحاث الحبوب" نتيجة تطويره أنواعا من الحبوب الملائمة للظروف المناخية للقارة وذات الإنتاجية والقيمة الغذائية المرتفعة.