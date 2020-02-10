24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1413:4716:4319:1020:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. غرامات مالية كبيرة تنتظر المؤسسات والمقاولات المتأخرة في الأداء (5.00)

  2. المحكمة تقضي بإعدام المتهم باغتصاب وقتل "حنان بنت الملاح" (5.00)

  3. قاصر "يشرمل" تلاميذ ويرسلهم إلى مشفى برشيد (5.00)

  4. العلمي: محلات "بيم" التركية تتسبب في إغلاق عشرات المتاجر المغربية (5.00)

  5. بوركينا فاسو تُصادق على فتح قنصلية بالداخلة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | الموت يفجع أسرة الفنان المغربي المهدي الوزاني

الموت يفجع أسرة الفنان المغربي المهدي الوزاني

الموت يفجع أسرة الفنان المغربي المهدي الوزاني
هسبريس من وزان
الاثنين 10 فبراير 2020 - 22:38

توفيت، في الساعات الأولى من يوم الاثنين، الحاجة زينب الطيبي، والدة الممثل المغربي والعالمي محمد المهدي الوزاني، وزوجة إدريس المهدي الذي يعد أول رئيس بلدية لوزان بعد الاستقلال، بمنزل أسرتها في "دار الضمانة" عن عمر يناهز 95 سنة.

وقد ووري جثمان الفقيدة الثرى، بعد صلاة العصر، بمقبرة مولاي محمد بحضور عائلتها وشخصيات سياسية ومدنية.

واشتهر الممثل المغربي ضمن سلسلة الإنجيل، التي تتطرق لحياة النبي عيسى عليه السلام، وبثتها قناة "هيستوري" المتخصصة في التاريخ، وحققت نسبة مشاهدة وصلت إلى 13 مليون مشاهدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.