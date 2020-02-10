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كُتّاب وآراء
الموت يفجع أسرة الفنان المغربي المهدي الوزاني
توفيت، في الساعات الأولى من يوم الاثنين، الحاجة زينب الطيبي، والدة الممثل المغربي والعالمي محمد المهدي الوزاني، وزوجة إدريس المهدي الذي يعد أول رئيس بلدية لوزان بعد الاستقلال، بمنزل أسرتها في "دار الضمانة" عن عمر يناهز 95 سنة.
وقد ووري جثمان الفقيدة الثرى، بعد صلاة العصر، بمقبرة مولاي محمد بحضور عائلتها وشخصيات سياسية ومدنية.
واشتهر الممثل المغربي ضمن سلسلة الإنجيل، التي تتطرق لحياة النبي عيسى عليه السلام، وبثتها قناة "هيستوري" المتخصصة في التاريخ، وحققت نسبة مشاهدة وصلت إلى 13 مليون مشاهدة.