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الرئيسية | فن وثقافة | الشعر البرازيلي محور عدد جديد من مجلة "البيت"

الشعر البرازيلي محور عدد جديد من مجلة "البيت"

الشعر البرازيلي محور عدد جديد من مجلة "البيت"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 11 فبراير 2020 - 03:57

تضمن العدد الـ34 من مجلة "البيت"، التي يصدرها بيت الشعر بالمغرب، في بابُ "أراضٍ شعريّة" الجزءَ الأوّل من ملفّ الشعر البرازيليّ الحديث؛ وهو ضمّ قصائد للشّاعرة: سيسيليا ميريليس، وللشّعراء: مانويل بانديرا، وأوسفالد دي أندرادي، وماريو دي أندرادي، وفينيسيوس دي مورايْس، وليدو إيفو. كما ضمّ البابُ قصائدَ لكلّ من الشاعر السوري فراس سليمان، والشاعر المصري محمد رضا، والشعراء المغاربة: حسن نجمي وهاشمي الصالحي، ولطيفة المسكيني، وعبد اللطيف السخيري.

أمّا باب "مؤانسات الشعريّ"، فتضمّن المقالات التالية: "قراءة الفردوس" لأمبرطو إيكو، و"الحمّالون" لعبد الفتاح كيليطو، و"الشعريّ والأوطوبيوغرافي عند شربل داغر" لعبد الدين حمروش.

وخصّصت المجلّة باب "مقيمون في البيت" للشّاعر الإيطالي جوزيبي أليتي، بنشر مجموعته الشعريّة "المنحطّون" كاملة.

جدير بالذكر أنّ العدد الجديد من مجلة "البيت"، التي يديرها الشاعر حسن نجمي ويرأس هيئة تحريرها الناقد خالد بلقاسم والتي تصْدرُ بدعم من قطاع الثقافة، جرى تقديمه ضمن فعاليات الدورة الـ26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي تحتضنها مدينة الدار البيضاء ابتداء من 6 فبراير الجاري إلى غاية الـ16 منه.

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