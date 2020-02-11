24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:47
|08:13
|13:47
|16:44
|19:11
|20:27
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الملك يقدم خارطة طريق تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب
- المفكر المغربي أومليل يحرز جائزة كويتية رفيعة
- جمهور الوداد أمام الفتح
- الملك يهنئ وهبي بانتخابه أمينا عاما لحزب "البام"
- غرامات مالية كبيرة تنتظر المؤسسات والمقاولات المتأخرة في الأداء
غرامات مالية كبيرة تنتظر المؤسسات والمقاولات المتأخرة في الأداء (5.00)
المحكمة تقضي بإعدام المتهم باغتصاب وقتل "حنان بنت الملاح" (5.00)
جدل ترسيم الحدود البحرية .. إسبانيا تُقرّ بمشروعية القرار المغربي (5.00)
- العلمي: محلات "بيم" التركية تتسبب في إغلاق عشرات المتاجر المغربية - (184)
- تركيا ترضخ لشروط المغرب .. و"الإخوان" يدافعون عن "سوق أردوغان" - (100)
- دراسة: مستوى التدين لا ينعكس على مردودية العمل عند المغاربة - (85)
- المحكمة تقضي بإعدام المتهم باغتصاب وقتل "حنان بنت الملاح" - (81)
- جبهة البوليساريو تلعب ورقة "تقرير المصير" في لقاء مع غوتيريس - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشعر البرازيلي محور عدد جديد من مجلة "البيت"
تضمن العدد الـ34 من مجلة "البيت"، التي يصدرها بيت الشعر بالمغرب، في بابُ "أراضٍ شعريّة" الجزءَ الأوّل من ملفّ الشعر البرازيليّ الحديث؛ وهو ضمّ قصائد للشّاعرة: سيسيليا ميريليس، وللشّعراء: مانويل بانديرا، وأوسفالد دي أندرادي، وماريو دي أندرادي، وفينيسيوس دي مورايْس، وليدو إيفو. كما ضمّ البابُ قصائدَ لكلّ من الشاعر السوري فراس سليمان، والشاعر المصري محمد رضا، والشعراء المغاربة: حسن نجمي وهاشمي الصالحي، ولطيفة المسكيني، وعبد اللطيف السخيري.
أمّا باب "مؤانسات الشعريّ"، فتضمّن المقالات التالية: "قراءة الفردوس" لأمبرطو إيكو، و"الحمّالون" لعبد الفتاح كيليطو، و"الشعريّ والأوطوبيوغرافي عند شربل داغر" لعبد الدين حمروش.
وخصّصت المجلّة باب "مقيمون في البيت" للشّاعر الإيطالي جوزيبي أليتي، بنشر مجموعته الشعريّة "المنحطّون" كاملة.
جدير بالذكر أنّ العدد الجديد من مجلة "البيت"، التي يديرها الشاعر حسن نجمي ويرأس هيئة تحريرها الناقد خالد بلقاسم والتي تصْدرُ بدعم من قطاع الثقافة، جرى تقديمه ضمن فعاليات الدورة الـ26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي تحتضنها مدينة الدار البيضاء ابتداء من 6 فبراير الجاري إلى غاية الـ16 منه.