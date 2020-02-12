24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:13
|13:47
|16:45
|19:12
|20:28
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سعد سرحان يدعو إلى فتح "حساب جديد" للمغاربة في "بنك الثقة"
- إيفانكا ترامب تشيد بتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في المغرب
- التمويل التعاوني والتشغيل الذاتي للشباب
- الملك يدشن "أركانة" للإنصات وتوجيه الشباب إلى سوق الشغل
- الجيش الملكي يهزم الرجاء في "الكلاسيكو" بهدف الإيفواري غيدي
قريباً .. 70 حافلة إسرائيلية مستعملة تجوب شوارع الدار البيضاء (5.00)
تقرير: فيروس "كورونا" يهدد منتجي النفط في العالم بضربة مزدوجة (5.00)
ربط التعدد اللغوي بحقوق المواطنة يثري النقاش في معرض الكتاب (5.00)
- قريباً .. 70 حافلة إسرائيلية مستعملة تجوب شوارع الدار البيضاء - (126)
- "إخوان العثماني" يتهمون الوزير العلمي بـ"استهداف الاقتصاد التركي" - (126)
- كفالة بـ 3 ملايين تفتحُ الحدود في وجه مُغتصب قاصر بمراكش - (106)
- تزويد سيارات الدولة بالمحروقات يكلف الخزينة 100 مليار سنتيم - (91)
- المملكة تمنعُ وصول الأسماك المغربية إلى أسواق سبتة المحتلة - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كتاب جديد يُكرم المؤرخ إبراهيم القادري بوتشيش
صدر، مؤخرا، كتاب "التاريخ الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ الذهنيات بالمغرب والأندلس: قضايا وإشكاليات: الجزء الثاني: قضايا في التاريخ الاجتماعي"، في 550 صفحة، طبعة شمس برنت، سلا 2020.
ويضمّ الكتاب بين دفتيه أشغال الندوة الدولية التي نظمتها الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية، تكريما للمؤرخ المغربي إبراهيم القادري بوتشيش، اعترافا بما أسداه من جهود رائدة في مجال التاريخ الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ الذهنيات خلال أربعة عقود من مساره العلمي، قضاها معتكفا ومنقّبا ومجتهدا في تطوير البحث التاريخي.
وساهم في هذا الجزء الثاني مجموعة من المؤرخين والأكاديميين والشخصيات العلمية الوازنة في عالم الفكر والتاريخ، من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا ومصر والسعودية والإمارات العربية ولبنان وقطر وتايلاند، حيث جاءت أبحاثهم لتفتح ملفات اجتماعية مهملة في المتون التاريخية، وتلقي الضوء على الفئات الاجتماعية التي أسقطتها كتب التاريخ، مثل فئة الأيتام والأشخاص المسنّين، وقضايا الحمل عند المرأة.
وأعادت الأبحاث المذكورة طرح السؤال حول "دور المجال المغربي الأندلسي في تشكيل نسيج التاريخ الاجتماعي في عالم العصور الوسطى، والحضور المغربي الأندلسي في سياق التواصل البشري بين الشرق وأوروبا، فضلا عن الإشكالية الديموغرافية، وصيغ قوانين وأعراف العقوبات بالمجتمع المغربي".
وتمحورت البحوث حول ستة محاور تتمثل في "المهمّش والمنسي في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس"، و"التواصل والتعايش واللقاء مع الآخر"، و"المدن والديموغرافيا التاريخية"، و"التصوف وثقافة العقاب"، و"الماء والمجتمع"، و"أبحاث فرنسية في التاريخ الاجتماعي مترجمة إلى اللغة العربية".
يُشار إلى أنه من المتوقع أن يصدر الجزء الثالث من هذا الكتاب التكريمي، والذي سيمحور حول تاريخ الذهنيات، في غضون الأشهر القريبة القادمة.