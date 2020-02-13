امحميدات يوثق "قصبات المملكة" في ألبوم جديد

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

أصدر الفنان الفوتوغرافي المغربي حمزة امحميدات ألبوما جديدا من الصور الفنية التي التقطها لمختلف القصبات التاريخية المتواجدة بالمملكة، يثمن فيه "الجمالية التي يتسم بها المعمار المغربي"، ويطالب المسؤولين بـ"السهر على الصيانة المستمرة".

الكتاب المعنون بـ" قصبات المغرب سحر وجمال التاريخ"، متوفر بالمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، وقد اعتمد فيه الفوتوغرافي المغربي على "اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية لتقديم شروحات حول تاريخ القصبات، كما انفتح على الأجانب من خلال تقديم شروحات باللغة الفرنسية".

وأوضح امحيمدات لهسبريس أنه اشتغل على قصبات المهدية والوداية وايت بنحدو وتاوريرت، وغيرها، مشيرا إلى أن الفكرة جاءته بعد أن فاجأه كثير من المغاربة "بعدم اطلاعهم على تاريخ القصبات المغربية".

وقال الفوتوغرافي المغربي إن "القصبات تبرز تاريخا عريقا للمغرب"، موردا أن العمل الذي قام به "تأريخي كذلك، وسيسهل المأمورية على من يبحثون حول الموضوع"، كاشفا أنه "تطلب أزيد من شهر ونصف من التنقلات من أجل التصوير".