رسامو الكاريكاتير يرفضون "إقصاء بطاقة الفنان"

هسبريس من الرباط

أعلنت الجمعية المغربية لرسامي الكاريكاتير عن تحميلها المسؤولية الكاملة في المنع والتضييق الذي تتعرض له فئتهم للحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، "الذي كان من المفترض فيه أن يعي موقعه كعضو في حكومة أرادها عاهل البلاد الملك محمد السادس أن تكون "حكومة للكفاءات"".

جاء ذلك في بلاغ للجمعية أعلنت فيه أن رسامي الكاريكاتير المغاربة يستغربون غيابهم عن اللائحة الثانية للأسماء الحاصلة على البطاقة المهنية للفنان الصادرة عن الوزارة المذكورة؛ "وهو أمر يدعو إلى الغرابة والاستياء، ليس فقط لأنه يتكرر للمرة الثانية دون مبرر، ولكن أيضا لأنه يشي باستهداف رسامي الكاريكاتير وبرغبة في التضييق على فنهم".

كما طالبت الجمعية الوزارة الوصية بتدارك ما وصفته بـ"الخطأ الجسيم"، وتطبيق النصوص القانونية التي تجعل من الكاريكاتير إحدى المهن الفنية، موردة أنها تتدارس جميع الخطوات الاحتجاجية المتاحة "في حال استمرار سياسة التعنت والتجاهل، بما في ذلك تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الثقافة والشباب والرياضة وأمام مقر البرلمان".

كما عبرت الجمعية المغربية لرسامي الكاريكاتير، في بلاغها، عن استعدادها الذهاب إلى القضاء الإداري من أجل الحصول على الحق المكفول قانونا لأعضائها.

ولم تفت الجمعية، في بلاغها، الإشارة إلى استغرابها من كون الوزارة الوصية "لم تحرم فقط رسامي الكاريكاتير المهنيين ذوي الخبرة الطويلة والمُثبتة، على الرغم من ورود مهنتهم بنص صريح ضمن المرسوم المحدد للمهن الفنية، بل أيضا جرى حرمان رسامي الكاريكاتير من خريجي المعهد الوطني للفنون الجميلة، الذين يحق لهم قانونا الحصول على البطاقة المهنية للفنان دون النظر إلى مهنتهم الحالية".

كما اعتبر بلاغ الجمعية أن ما يجري "يمثل تضييقا صريحا على فن الكاريكاتير بالمغرب، ومحاولة لوضع العراقيل في طريقه وعزله بعيدا عن دائرة الفنون؛ وهو أمر لا يخرج عن كونه وجها جديدا من أوجه النكوص التي تعرفها بلادنا -بكل أسف- على مستوى الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير، وخطوة جديدة إلى الوراء في مسلسل الردة عن المكتسبات التي حققها الفنانون بعد عقود من النضال"، بتعبير البلاغ.