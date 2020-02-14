سليماني يوقع "أحلام البؤساء" في معرض الكتاب‬

أيوب صدور

تم برواق جامعة محمد الخامس، في إطار فعاليات المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، في دورته الـ26، حفل توقيع رواية "أحلام البؤساء" للكاتب المغربي حسن سليماني؛ في مبادرة يقف وراءها نادي الإشراقات الإبداعية التابع لكلية علوم التربية، وذلك بحضور عدد من الطلبة الباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي والإبداعي.

وشكل اللقاء، الذي حضره طلبة ماستر التربية الجمالية وتدبير مهن الفن والثقافة، فرصة لتدارس أبعاد الرواية، سواء من الجانب السيكولوجي أو السوسيوثقافي. وانصب النقاش على اعتبار الرواية تقارب بين ما هو إيروتيكي وصوفي في الآن نفسه.

وتتطرق الرواية إلى لوحات من المآسي المتشابهة، كما تتناول أحلام الكثير من المواطنين والصابرين على إخفاقاتهم وما يواجهونه من عقبات ونكسات وتعثرات، وهي أحلام أناس يتشابهون في التيه والوجع، وكأن أقدارهم خلقت على مقاسات متشابهة.

وفي هذا الصدد اعتبر الباحث إبراهيم بنمدان أن "أحلام البؤساء" اهتمت بالجانب السوسيولوجي بشكل واضح، خاصة أنها عرجت على مواضيع يمكن إدراجها في خانة "الطابو"، كما قاربت البعد السوسيوثقافي في النص الروائي، مستحضرا مسألة إقحام التعاطي مع الفن، وخاصة الفن التشكيلي، وكيف ينظر إليه داخل وسط دون الآخر.

وقال بنمدان، على هامش قراءة في الإصدار الأدبي: "يمكنني القول إن مؤشرات التعلق بالصوفية بدأت تظهر من حين إلى آخر في كتابات حسن سليماني، سواء في عمله هذا أو في العمل الذي سبقه "التائهون في أرض الله"".

جدير بالذكر أن رواية "أحلام البؤساء"، الصادرة عن دار القرويين للنشر والتوزيع بالقنيطرة، تعد سادس إصدار للإعلامي المغربي بعد "مراسيم جنازتي" سنة 2017، و"شظايا الأنين" و"هواجس المعنى وأسئلة الهاجس" الصادرتين سنة 2018، و"مارطا وشفيق" سنة 2019.