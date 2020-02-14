عبد الفتاح كيليطو: الترجمة تمنح الحياة للكتاب

هسبريس من الرباط

قال الكاتب والناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو، اليوم بالدار البيضاء، إن "الترجمة هي ما يمنح الحياة للكتاب ويضمن له الاستمرار"، معتبرا، خلال لقاء نظم في إطار فعاليات الدورة الـ26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، حول كتابه الصادر باللغة الفرنسية "Ruptures"، أن "الكتب المترجمة يجب أن تعاد ترجمتها كل عشر سنوات"، وزاد: "حياة الكتاب رهينة بترجمته.. عندما تتوقف الترجمة يموت الكتاب".

وحول أهمية الترجمة أيضا، استحضر كيليطو، الذي حضر اللقاء إلى جانب الفرنسي فرانسيس غوين، الذي ترجم عددا من أعمال كيليطو إلى العربية، مقولة الفيلسوف الفرنسي إرنست رينان "العمل الذي لا يترجم هو نصف عمل".

ويتطرق كتاب "Ruptures" إلى عشرة من مؤلفي أمهات الكتب في الثقافة العربية، الجامع بينها أن تسعا منها سبقت ترجمتها للفرنسية، فيما تمت ترجمة الكتاب العاشر، وهو "أسرار البلاغة" لعبد القاهر الجرجاني، إلى اللغة الألمانية.

وأشار كيليطو إلى أن هذه الترجمات تساعد القارئ على فهم النسخة الأصلية حتى وإن كانت مكتوبة بلغته، مبرزا أن هذا أمر يحدث معه شخصيا، معتبرا، في السياق ذاته، أن المترجمين هم من يجعلون الكتب تصنف ضمن أمهات الكتب، أو "الكتب المعتمدة" بتعبيره، ومشيرا إلى المقولة التي تعتبر أن "أمهات الكتب هي الكتب التي نعرف أسماء مترجميها".

وتعليقا على اعتماده لغة أخرى غير العربية في كتابة مؤلفه، قال كيليطو إن الأمر يتعلق بـ"توجه نحو لغة أخرى نعود بعده نحو الذات..إنها حركة إياب وذهاب بين لغتين".

ويندرج هذا اللقاء ضمن فقرة "إصدارات" التي سطرتها وزارة الثقافة والشباب والرياضة ضمن برنامج المعرض الدولي للنشر والكتاب، حيث "يجد جمهور المعرض من خلال هذا المحور ضالته في تجديد أواصره مع عالم الإصدارات الحديثة، وفي استكشاف المضامين الجديدة، مستثمرا فرص لقائه المباشر مع مؤلفيها، بما يمكنه من الإحاطة بمعلومات تكميلية تغني معارفه عن تلك الإصدارات".

وحسب البرنامج الثقافي لهذه الدورة فإن الكاتب والناقد عبد الفتاح كيليطو "خط لنفسه مسارا متميزا في مجال النقد الأدبي من خلال أعماله الكثيرة التي اشتغلت على النص التراثي القديم".

وأضاف المصدر ذاته أن المشاريع التأويلية لكيليطو "لقيت اهتماما لافتا من قبل مختلف الدارسين والباحثين، باعتبارها أبحاثا جديرة بالتأمل وإعمال الفكر".

يشار إلى أن الدورة الـ26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب تعرف مشاركة 703 عارضين من المغرب والعالم العربي وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، سيقدمون عرضا وثائقيا متنوعا يغطي مجمل حقول المعرفة ويتجاوز عدد العناوين المعروضة فيه 100 ألف عنوان.