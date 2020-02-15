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كُتّاب وآراء
معرض "المغرب.. هوية حديثة" يحط الرحال بفرنسا
يحتضن فرع معهد العالم العربي في توركوان بمقاطعة "لي هو دو فرانس"، شمال فرنسا، معرضا تحت عنوان "المغرب.. هوية حديثة"، ابتداء من السبت وإلى غاية يونيو المقبل، بمشاركة فنانين مغاربة.
ويقدم المعرض لزواره أعمال فنانين مغاربة، بينهم فريد بلكاهية، ومحمد المليحي، ومحمد شبعة، ومحمد عطا الله، والبشير الدمناتي، ومحمد حميدي، وحسين ميلودي.
المعرض سيقدم لزواره أعمالا في التقاليد الألفية، والإنتاج الشعبي المغربي للسجاد، والمنسوجات، والسيراميك، والمجوهرات وغيرها، حيث يمزج بين التقليدي والحديث.
ومن خلال قطع للصناعة التقليدية وأعمال حديثة، تعرض معظمها لأول مرة في فرنسا، يروي هذا المعرض قصة لقاء بين الإبداع المغربي الشعبي والفنانين من مدرسة الدار البيضاء، وفق ما أورده المنظمون.