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الرئيسية | فن وثقافة | إصابة الفنانة بنموسى على خشبة المسرح ببروكسيل

إصابة الفنانة بنموسى على خشبة المسرح ببروكسيل

إصابة الفنانة بنموسى على خشبة المسرح ببروكسيل
هسبريس من الرباط
الأحد 16 فبراير 2020 - 22:29

تعرضت الفنانة المغربية فضيلة بنموسى، اليوم الأحد، لإصابة على خشبة المسرح، وذلك خلال مشاركتها في عرض مسرحي بمقر القنصلية المغربية بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

وأفادت مصادر الجريدة بأنه فور تعرّض الفنانة بنموسى للإصابة على خشبة المسرح، تمّ نقلها إلى مستشفى "سان بيير" ببروكسيل، من أجل إجراء الفحوصات وتلقّي العلاجات الضرورية.

وقد بينت الفحوصات الطبية تعرض بنموسى لكسر في يدها، حيث تقرر وضع الجبيرة في يدها قبل أن تغادر المستشفى في حينه بعد التأكد من أن حالتها مستقرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - الإنسانية الأحد 16 فبراير 2020 - 22:53
Je souhaite qu'elle se rétablisse et qu'il ne soit pas atteinte d'une maladie grave.
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2 - مهاجر الأحد 16 فبراير 2020 - 22:59
اللهم إحفضها من فيروس كرونا يجب فحصها بدقة
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3 - DALAMOUNI الأحد 16 فبراير 2020 - 22:59
بالشفاء. العاجل انشاء الله. الله يجعلها من تخفيف. الذنوب ممثلة. محبوبة. الجماهير وانا احبها لله. في جميع ادوارها السينمائية. والمسرحية اللهم شافيها وعافيها شفاء. لايغادر. سقما
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4 - aziz الأحد 16 فبراير 2020 - 23:01
متمنياتنا للفنانة القديرة بالشفاء العاجل، وعودتها بصحة جيدة إلى أهلها ووطنها.
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5 - بالشفاء العاجل الأحد 16 فبراير 2020 - 23:04
لو تعرضت لهده الوعكة الصحية اثناء العرض في المغرب لكانت في خبر كان.
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6 - النرويجي الأسمر الأحد 16 فبراير 2020 - 23:08
تحمد الله و تشكرو وقعات ليها الإصابة في بلجيكا.
كون وقعات ليها في المغريب، كون شافت الويل في المستشفى العمومي ديالنا، أو يتفلاو عليها في الكلينيك ديال مالين الشكارة.
أتمنى للفنانة القديرة و المحبوبة الشفاء العاجل.
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7 - ghazala الأحد 16 فبراير 2020 - 23:19
الله يشفيها ويشفي لي امي المريضة وجميع مرضى المسلمين
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8 - rhiwi الأحد 16 فبراير 2020 - 23:21
ام شاء الله سلمات لفنانتنا القديرة ،
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9 - غزلان الأحد 16 فبراير 2020 - 23:26
ياشافي اشفي جميع مرضى المسلمين
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10 - logique الأحد 16 فبراير 2020 - 23:37
نسأل الله عز وجل الشفاء العاجل للفنانة المقتدرة والعزيزة علينا . وبالتوفيق لكل الفرق المشاركة في الإشعاع والترويج للمغرب بصورة حسنة .
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11 - لحسن الأحد 16 فبراير 2020 - 23:53
ندعو الله لك بالشفاء العاجل ان شاء الله.
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