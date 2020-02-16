إصابة الفنانة بنموسى على خشبة المسرح ببروكسيل

هسبريس من الرباط

تعرضت الفنانة المغربية فضيلة بنموسى، اليوم الأحد، لإصابة على خشبة المسرح، وذلك خلال مشاركتها في عرض مسرحي بمقر القنصلية المغربية بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

وأفادت مصادر الجريدة بأنه فور تعرّض الفنانة بنموسى للإصابة على خشبة المسرح، تمّ نقلها إلى مستشفى "سان بيير" ببروكسيل، من أجل إجراء الفحوصات وتلقّي العلاجات الضرورية.

وقد بينت الفحوصات الطبية تعرض بنموسى لكسر في يدها، حيث تقرر وضع الجبيرة في يدها قبل أن تغادر المستشفى في حينه بعد التأكد من أن حالتها مستقرة.