الفنانة فضيلة بنموسى تغادر المستشفى بيد مكسورة

هسبريس من الرباط

غادرت الفنانة المغربية فضيلة بنموسى، مساء اليوم الأحد، مستشفى "سان بيير" بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

وذكرت مصادر هسبريس أن الفحوصات الطبية بينت تعرض الفنانة المغربية لكسر في اليد، حيث تقرر وضع الجبيرة في يدها، قبل أن تغادر المستشفى بعد التأكد من أن حالتها مستقرة.

وكانت بنموسى قد تعرضت لإصابة على خشبة المسرح، خلال مشاركتها في عرض مسرحي بمقر القنصلية المغربية بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.