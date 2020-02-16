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الرئيسية | فن وثقافة | الفنانة فضيلة بنموسى تغادر المستشفى بيد مكسورة

الفنانة فضيلة بنموسى تغادر المستشفى بيد مكسورة

الفنانة فضيلة بنموسى تغادر المستشفى بيد مكسورة
هسبريس من الرباط
الأحد 16 فبراير 2020 - 23:43

غادرت الفنانة المغربية فضيلة بنموسى، مساء اليوم الأحد، مستشفى "سان بيير" بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

وذكرت مصادر هسبريس أن الفحوصات الطبية بينت تعرض الفنانة المغربية لكسر في اليد، حيث تقرر وضع الجبيرة في يدها، قبل أن تغادر المستشفى بعد التأكد من أن حالتها مستقرة.

وكانت بنموسى قد تعرضت لإصابة على خشبة المسرح، خلال مشاركتها في عرض مسرحي بمقر القنصلية المغربية بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - jalal الأحد 16 فبراير 2020 - 23:53
ان شخصيا عزيزة عليا هاد السيدة،محترمة بزاف ومن احسن الفنانات المغربيات.الله يحفظها.
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12
2 - فرحات FARHAT الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:00
من المعجبين بالمسرح . وما اصابنا إلا ما كتب الله لنا
اللهم لا تظرنا فيها و ٱحفظها من كل مكروه لأهلها قبل الكل ولأسرة الفن و لكل المعجبين بايقونة المسرح المغربي
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3 - ورزازات الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:06
فنانة مقتدرة ومحترمة . الله اشافيك ان شاء الله.
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4 - العبدي الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:11
اتمنى الشفاء العاجل للفنانة المحترمة السيدة فضيلة بن موسى.
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7
5 - abde hadi الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:12
سلام ،الفنانة الشعب المقتدرة بشفاء والعافية يارب يخليك لجمهورك الوفي...
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2
6 - richi الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:15
الحمد لله على سلامتك أيتها الفنانة القديرة المحبوبة .والشفاء العاجل ان شاء الله .
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3
7 - اكرم الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:17
في.حفظ.الله. ..مع.اصدق.الدعوات.بالشفاء.لوردة
.المسرح.المغربي.الفنانة.الاصيلة.سيدتي.فضيلة.
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2
8 - laaziz الاثنين 17 فبراير 2020 - 00:32
بالشفاء إنشاء الله،ونتمنى أن نراكم في عرض من مسرحيتكم في مدينة بوردو الفرنسية إنشاء الله
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