24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:0613:4616:4919:1820:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رسالة إلى المثقفين المغاربة.. (5.00)

  2. بنشعبون ولفتيت يحشدان الولاة لإنجاح برنامج دعم المقاولات (5.00)

  3. الهجرة والعمل في ألمانيا (5.00)

  4. قنصلية متنقلة تخدم جالية المغرب في "كيب تاون" (5.00)

  5. الحكومة تخلف وعد تعميم المنح .. وطلبة الماستر ينددون بالإقصاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | بن رحمون يناجي "صاحبة السعادة" في ديوان شعر

بن رحمون يناجي "صاحبة السعادة" في ديوان شعر

بن رحمون يناجي "صاحبة السعادة" في ديوان شعر
أيوب صدور من تطوان
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 06:53

صدر للشاعر عبد الحق بن رحمون ديوان شعري عن مؤسسة مقاربات للنشر موسوم بـ"صاحبة السعادة"، يعد ثالث إصدار للإعلامي المغربي ضمن ريبتواريه الإبداعي. وقد زين وجه غلاف الديوان بلوحة للفنان السوري محمد الساجر، فيما أثث بورتريه لصاحبة السعادة ظهر الغلاف.

ويعد الديوان الجديد تجربة شعرية تستحضر التلاقي بين الخاص والعام، وتفرد للخاص مساحة يستظل بها العام بإشراقته أحيانا، وتلتقط القصائد الزوايا التي تنفتح على الفضاء الواسع وتمعن في تكريس التجلي المضيء للأنا المندمجة في الآخر.

الديوان الجديد يهديه الشاعر بن رحمون إلى روح والدته التي غيبها الموت واستحضرها الشعر بلغة صافية شفيفة تمتح من المعجم الصوفي، وتعطر بروحانيته محطات الحياة التي جمعت الشاعر بأمه، لغة جوانية تستنطق الداخل ليتسرب من مسام القصيدة بوحا شجيا يناجي ويناغي الأمومة بإنسانيتها الموشومة في الذاكرة عطاء وصفاء.

واعتمد بن رحمون في "صاحبة السعادة" لغة حداثية رمزية عميقة وانزياحات محفزة لدهشة المتخيل، وإيقاعات تركيبية ولفظية، وتنويعات أسلوبية، لتخلق نغما شعريا يفيض إحساسا ويستثير كوامن البنوة والأمومة.

وتعتبر تجربة الشاعر المغربي عبد الحق بن رحمون منذ انطلاقتها منتصرة للحداثة موقفا وصياغة، فهي كتابة مهووسة بالمغايرة والتجريب واجتراح لغة جديدة للشعر والإبداع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.