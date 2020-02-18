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كُتّاب وآراء
بن رحمون يناجي "صاحبة السعادة" في ديوان شعر
صدر للشاعر عبد الحق بن رحمون ديوان شعري عن مؤسسة مقاربات للنشر موسوم بـ"صاحبة السعادة"، يعد ثالث إصدار للإعلامي المغربي ضمن ريبتواريه الإبداعي. وقد زين وجه غلاف الديوان بلوحة للفنان السوري محمد الساجر، فيما أثث بورتريه لصاحبة السعادة ظهر الغلاف.
ويعد الديوان الجديد تجربة شعرية تستحضر التلاقي بين الخاص والعام، وتفرد للخاص مساحة يستظل بها العام بإشراقته أحيانا، وتلتقط القصائد الزوايا التي تنفتح على الفضاء الواسع وتمعن في تكريس التجلي المضيء للأنا المندمجة في الآخر.
الديوان الجديد يهديه الشاعر بن رحمون إلى روح والدته التي غيبها الموت واستحضرها الشعر بلغة صافية شفيفة تمتح من المعجم الصوفي، وتعطر بروحانيته محطات الحياة التي جمعت الشاعر بأمه، لغة جوانية تستنطق الداخل ليتسرب من مسام القصيدة بوحا شجيا يناجي ويناغي الأمومة بإنسانيتها الموشومة في الذاكرة عطاء وصفاء.
واعتمد بن رحمون في "صاحبة السعادة" لغة حداثية رمزية عميقة وانزياحات محفزة لدهشة المتخيل، وإيقاعات تركيبية ولفظية، وتنويعات أسلوبية، لتخلق نغما شعريا يفيض إحساسا ويستثير كوامن البنوة والأمومة.
وتعتبر تجربة الشاعر المغربي عبد الحق بن رحمون منذ انطلاقتها منتصرة للحداثة موقفا وصياغة، فهي كتابة مهووسة بالمغايرة والتجريب واجتراح لغة جديدة للشعر والإبداع.