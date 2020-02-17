تلاميذ "بئر أنزران" يتعرّفون على "كنوز الإسلام"

هسبريس من الرباط

تواصل مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي تنظيم الزّيارات إلى "معرض كنوز الإسلام في إفريقيا من تومبوكتو إلى زنجبار" لفائدة التلاميذ والتلميذات.

ومن المرتقب أن يتعرّف تلاميذ وتلميذات الثانوية الإعدادية بئر أنزران بالرباط، تحت إشراف جمعية المستقبل لتربية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، يوم غد الثلاثاء 18 فبراير ابتداء من الساعة الثانية زوالا، على معرض كنوز الإسلام في إفريقيا، بفضاءاتِه الثلاثة بالعاصمة الرباط: قاعة باب الرواح وقاعة الباب الكبير للأوداية ومتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر.

وفي إطار هذه "الجولات البيداغوجية" التي تسعى إلى "النهوض بالحس الفنّي وإثراء الرصيد المعرفي للتلاميذ"، تقدّم مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي للتلاميذ الذي يزورون المعرض كُتيّباً تربوياً خاصاً يتضمن مجموعة من التمارين.

وَينظم هذا "المعرض الكبير" بشراكة مع معهد العالم العربي بباريس، ووزارة الثقافة والاتصال والرياضة، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، في الفترة الممتدة من 17 أكتوبر 2019 إلى 25 فبراير 2020 بالرباط.