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الرئيسية | فن وثقافة | تلاميذ في وضعيات إعاقة يكتشفون "كنوز الإسلام"

تلاميذ في وضعيات إعاقة يكتشفون "كنوز الإسلام"

تلاميذ في وضعيات إعاقة يكتشفون "كنوز الإسلام"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 فبراير 2020 - 13:14

تجدّد موعد تلاميذ المؤسّسات التعليمية في العاصمة مع "معرض كنوز الإسلام في إفريقيا من تومبوكتو إلى زنجبار"، الذي تنظّم زياراته مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي.

واكتشف تلاميذ وتلميذات من ذوي الإعاقة يدرسون بالثانوية الإعدادية بئر أنزران بالرباط، الثلاثاء، تحت إشراف جمعية المستقبل لتربية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، معرض كنوز الإسلام في إفريقيا، في فضاءاتِه الثلاثة بالعاصمة الرباط: قاعة باب الرواح وقاعة الباب الكبير للأوداية ومتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر.

وتقصد هذه الزيارة البيداغوجية "النهوض بالحس الفنّي وإثراء الرصيد المعرفي للتلاميذ"، وتقدّم مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي فيها كتيّبا تربويّا خاصاً يتضمن مجموعة من التمارين للتلاميذ.

وقالت خديجة افقيرن، مؤطِّرَة بجمعية المستقبَل لذوي الاحتياجات الخاصّة، إنّ الأطفال فرحون كثيرا بهذا المتحف الذي اكتشفوا فيه العديد من الصور المعبِّرة عن الحضارة الإسلامية بإفريقيا.

وشكرت المؤطِّرَة أكاديمية المملكة المغربية التي أتاحت فرصة زيارة هذا المعرض المعبّر عن الحضارة الإسلامية، كما شكرت جميع الأطر المساهمة في هذه الزيارة، دون أن تنسى "أطفالنا الفرحين كثيرا بهذه الزيارة".

من جهته قال محمد سامي، مكلف بتدبير التربية الدامجة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط، إنّ الغاية من زيارة التلاميذ في وضعية إعاقة لمختلف أماكن العرض الموجودة بالعاصمة الرباط، لمعرض "كنوز الإسلام في أفريقيا من تومبوكتو إلى زنجبار"، تعريفهم بتاريخ الإسلام في القارة ومختلف المحطّات التي مرّ بها.

وأضاف المتحدّث أنّ انفتاح هؤلاء التلاميذ على مختلف الأنشطة التربوية والثقافية المقدَّمَة يأتي "في إطار ترسيخ مدرسة الجودة الدامجة والمواطِنَة والعادلة".

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا "المعرض الكبير" ينظَّم بشراكة مع معهد العالم العربي بباريس، ووزارة الثقافة والاتصال والرياضة، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، في الفترة الممتدة من 17 أكتوبر 2019 إلى 25 فبراير 2020 بالرباط.

وسبق أن أعلن متحف محمّد السادس للفنّ الحديث والمعاصر أنّ معرض "كنوز الإسلام" سيمدّد فترة عرضه إلى حدود اليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري.

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