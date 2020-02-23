بطْء تسليم دفعة جديدة من البطاقة المهنية يثير غضب فنانين مغاربة

هسبريس - محمد الراجي

بعد الجدل الواسع الذي تلا منح الدفعة الأولى من البطاقة المهنية للفنان لمئات من الفنانين المغاربة، خلّف تسليم الدفعة الثانية ردود فعل غاضبة من طرف عدد من الفنانين الذين لم يحصلوا على البطاقة بعد.

ومباشرة بعد إعلان وزارة الثقافة والشباب والرياضة عبر موقعها الإلكتروني عن الشروع في تسليم 800 بطاقة جديدة، برسم الدفعة الثانية، عبّر عدد من الفنانين عن غضبهم من عدم استفادتهم من البطاقة إلى حد الآن.

الممثل رشيد أسلال لجأ إلى نشر صورة تضمّ الشواهد والجوائز التي حصل عليها، وعقود العمل، وعلق عليها بالقول: "غرفتان مملوءتان عن آخرهما بالشواهد والجوائز وخزانة رفوفها مملوءة بعقود العمل .. ولا زلت أنتظر دوري للحصول على بطاقة الفنان ليصادق عليها أناس غادروا الخشبة والركح لسنين وامتهنوا المكاتب وفن التوقيع".

ويرى مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، أنّ الإجراءات المتّبعة لتسليم البطائق المهنية للفنان عادية، وأنّ عدم توصّل كل الفنانين المستوفين للشروط مسألة وقت، لكنه نبّه إلى أنّ نظام تسليم البطائق، الذي حدد العملية في إطار زمنيّ معيّن، طرح مشكلا كبيرا.

وأوضح بوحسين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن وزارة الثقافة كان عليها أن تجعل أجل تقديم الفنانين لطلبات الاستفادة من البطاقة المهنية مفتوحا، دون تقييده بأجل معين، "لأن هذا هو السبب الذي جعل الفنانين يقدمون ملفاتهم جماعيا، ولا يمكن أنْ تعالجها اللجنة المكلفة في وقت وجيز".

وفيما لم تُحدّد وزارة الثقافة والشباب والرياضة أجَل تسليم الدفعة الثالثة من البطاقة المهنية للفنان، المرهونة باستكمال اللجنة دراسة ومعالجة الطلبات التي ترِد عليها، عبّر عدد من الفنانين عن امتعاضهم من الطريقة التي تُسلّم بها البطاقة.

"لو لم يحصروا تسليم البطاقة المهنية للفنان في فترة معينة، وتركوا المجال للفنانين لتقديم طلباتهم متى شاؤوا، لما حصل هذا المشكل"، يقول مسعود بوحسين، مضيفا أن هذا المشكل سيتكرر بعد خمس سنوات، حين ينقضي أجل البطائق الحالية ويُشرع في إعادة تجديدها.

وتتكون اللجنة المكلفة بمعالجة ملفات طلبات الاستفادة من البطاقة المهنية للفنان من 11 عضوا، إضافة إلى رئيسها، وهو عدد غيرُ كافٍ لمعالجة آلاف الطلبات التي توصلت بها في وقت وجيز، لكن حسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، أكد، في معرض جوابه على سؤال حول هذا الموضوع بمجلس النواب، أنّ جميع الفنانين المستوفية ملفاتهم للشروط المطلوبة "سيستفيدون من البطاقة بدون تمييز بينهم".

من جهة ثانية، اعتبر مسعود بوحسين أنّ مدّة صلاحية البطاقة المهنية للفنان، المحددة في خمس سنوات، تطرح إشكالا، كونُها لا تتماشى مع المتغيرات التي أدخلت على قانون الفنان، لأنها مدة طويلة قد تتغير فيها وضعية الفنان، وهو ما يحُول دون تحيين معطيات البطاقة.

وسبق للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية أن قدّمت مذكرة تضمّنت تعديلات طالبت بإدخالها على القرار الوزاري المحدد للبيانات التي تشتمل عليها البطاقة والوثائق المطلوبة لتقديم ملف طلبها، وكذلك وضعية الفنان ودخْله، والمعلومات المتعلقة بمجال اشتغاله.

وأوضح بوحسين في هذا الإطار أنّ تخفيض مدّة صلاحية البطاقة إلى سنتين أو ثلاث سنوات سيمكن من معرفة وضعية الفنان، ومدى قدرته على المساهمة في الصندوق المخصص لصرف تعويضات الحماية الاجتماعية، حتى لا يُسجّل فيه عجز كما حصل مع صناديق التقاعد.