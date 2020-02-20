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كُتّاب وآراء
مهرجان الشعر بالمضيق يحتفي بوفاء العمراني
تنظم جمعية العمل الثقافي بالمضيق الدورة السابعة من المهرجان المتوسطي للشعر بالمضيق أيام 20، 21، و22 مارس القادم.
وحسب بلاغ للجمعية توصلت هسبريس بنسخة منه، ستعرف النسخة السابعة من المهرجان مشاركة مجموعة من الشاعرات والشعراء من دول المتوسط: المغرب، تونس، إسبانيا، مصر، الجزائر، قبرص، لبنان، سوريا وفلسطين، إضافة إلى الانفتاح على تجارب شعرية من دول أخرى كضيوف شرف لهذه التظاهرة.
كما سيتخلل برنامج الأمسيات الشعرية حضور شاعرات وشعراء شباب من مدينة المضيق.
وتقف دورة هذه السنة بالتكريم والاحتفاء عند المسار الشعري المتميز للشاعرة المغربية القديرة الأستاذة وفاء العمراني.
ويشتمل برنامج نسخة 2020 من المهرجان على تنظيم جلسات شعرية، وندوات نقدية، وورشات في الكتابة الشعرية لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بالمدينة، إضافة إلى عروض موسيقية ومسرحية وتشكيلية.
وسيتخلل البرنامج كذلك الإعلان عن نتائج المسابقة الإبداعية التي تنظمها الجمعية كل سنة في صنفي الكتابة الشعرية والقصة القصيرة لفائدة شابات وشبان المدينة.