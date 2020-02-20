كلية الآداب بالرباط تنفتح على "الثقافة الصينية"

هسبريس من الرباط

احتضنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، التابعة لجامعة محمد الخامس، الأربعاء، محاضرة افتتاحية حول موضوع "الثقافة الصينية" افتتاحا للفصل الربيعي من الموسم الجامعي.

وبعد كلمة افتتاحية للدكتور محمد السيدي، رئيس شعبة اللغة العربية وآدابها، حث فيها على أهمية الانفتاح على الثقافات الأخرى "تماشيا مع سياسة الجامعة التي تهدف إلى خلق جو علمي منفتح على الآخر، ألقى الدكتور إسماعيل العسري، باعتباره أستاذا مؤطرا للطلبة الصينيين بالكلية، كلمة ركز فيها على تقاطعات الثقافة الصينية مع الثقافة العربية، مشيرا إلى أن التعرف على ثقافة الآخر هو أحد مفاتيح التطور والرقي.

كما قدمت كل من "WEI ZHOUYA" و"WU LINGHAN"، وهما طالبتان من جمهورية الصين الشعبية تدرسان اللغة العربية بجامعة محمد الخامس، ورقة علمية ركزت على الثقافة الصينية باعتبارها ثقافة عميقة وضاربة في التاريخ تستمد قوتها من الشعب أحيانا ومن الخرافة والأساطير أحايين أخرى، كما تطرقت المحاضرة إلى التعريف بالخط الصيني باعتباره خطا يمتح من الثقافة والتقاليد والآلهة أيضا.

واختتمت المحاضرة بتوجيه الشكر إلى عميد الكلية، "لمساهمته الفعالة في إنجاح جميع الأنشطة العلمية التي تهدف إلى الرقي بالبحث العلمي وتحسين مستوى الطلبة والطالبات".