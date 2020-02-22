قصص تلاميذ وطلبة تظفر بجائزة "رشيد شباري"

هسبريس من الرباط

ظفرت قصص كتبها تلاميذ وطلبة من المؤسّسات التعليمية الإعدادية والثانوية التأهيلية والجامعية، بمختلف جهات المملكة، بجائزة المبدع الراحل "رشيد شباري" الوطنية للقصّة في نسختها الثالثة.

وتنافست في هذه المسابقة أربع وثمانون قصة، بعد إقصاء النصوص غير المطابقة للشروط، وتكوّنت لجنة قراءتها من القاص المصطفى كليتي، والقاص والناقد محمد صولة، والقاص والباحث ميلود عرنيبة.

وظفر بالمرتبة الأولى في فئة طلبة الجامعات والمعاهد مروان السارج، من جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، عن قصته "العازف". وحلّ ثانيا سمير السخيري من جامعة القاضي عياض بمراكش عن قصته "لا شيء يكتمل"؛ فيما ظفرت بالرتبة الثالثة زكية بلحساوية من جامعة محمد الخامس بالرباط عن قصتها "نملات خلدون".

وظفرت بالمرتبة الأولى في فئة تلاميذ الثانوي التأهيلي زينب الوالي، من ثانوية السعديين التأهيلية بالعيون الشرقية عن قصتها "لعبة الوهم". وجاء ثانيا أنس مهداد من ثانوية ابن سينا التأهيلية بوجدة عن قصته "طالع الفنجان"؛ في حين حلّت ثالثة حليمة حموكة من ثانوية محمد الزرقطوني التأهيلية بالدار البيضاء عن قصتها "عاهات مستديمة".

وظفرت بالرّتبة الأولى في فئة تلاميذ الثانوي الإعدادي وئام قلوسي، من مؤسسة العنوان للتعليم الخصوصي، عن قصتها "حب النجوم". وحلّت ثانية آية هلالي من ثانوية المختار السوسي الإعدادية بطاطا عن قصتها "لماذا الحرب؟"؛ فيما كانت الرتبة الثالثة مناصفة بين آية عدوي من ثانوية وادي المخازن الإعدادية بالعرائش عن قصتها "ذكريات"، وكوثر البصري من ثانوية مولاي عبد الرحمن الإعدادية في طنجة عن قصتها "الدفاع عن الوطن".

ونوهت لجنة تحكيم جائزة "رشيد شباري" في فئة طلبة الجامعات والمعاهد بقصتي "عاش" لفاطمة العابد من جامعة ابن زهر بأكادير، وقصة "أنثى الحبر… لا تنزعي أصابعك" لابتسام تغزاوي من جامعة محمد الخامس بالرباط؛ كما نوّهت في فئة تلاميذ الثانوي التأهيلي بقصة "مبحر إلى المجهول" لحليمة عيادي من ثانوية المنصور الذهبي التأهيلية بجماعة ولاد بوعزة في إقليم خنيفرة.

ونوهت لجنة تحكيم الجائزة بثلاث قصص في صنف الثانوي الإعدادي، هي "العجوز الغريبة" لفاطمة الزهراء أقبلي من ثانوية المقاومة الإعدادية بمريرت، و"العجوز المسكينة" لنورة مرصو من ثانوية مولاي عبد الرحمن الإعدادية بطنجة، و"القدر المحتوم" لدعاء مصراوي من مؤسسة العنوان للتعليم الخصوصي في القنيطرة، و"ذهاب وإياب" لمنار زغرود من ثانوية وادي المخازن الإعدادية بالعرائش.

ومن المزمع أن يتمّ الاحتفاء بالفائزين ضمن فعاليات "الملتقى الوطني الثاني للقصاصين الشباب" الذي من المرتقب أن ينظّم بمدينة طنجة، مع نشر النصوص الفائزة ضمن كتاب "مشاتل" في نسخته الثانية.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الجائزة المخصّصة للقصّة القصيرة التي يكتبها التلاميذ والطّلبة المغاربة تقدّم باسم القاصّ والمسرحي المغربي الراحل رشيد شباري، الذي كان كاتبا وطنيا لجمعية الراصد الوطني للنشر والقراءة بطنجة.