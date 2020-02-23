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الرئيسية | فن وثقافة | شكري يبحث في "تعدّد مقاربات الإسلام والتاريخ"

شكري يبحث في "تعدّد مقاربات الإسلام والتاريخ"

شكري يبحث في "تعدّد مقاربات الإسلام والتاريخ"
هسبريس من الرّباط
الأحد 23 فبراير 2020 - 02:40

تستمرّ سلسلة "القراءة المواطنة" في إغناء الخزانة المغربية والعربية بعناوين جديدة، آخرها "الإسلام، العقل والتاريخ: في تعدّد المقاربات والقراءات"، لكاتبه محمد سلام شكري.

ويصدر الكتاب الجديد لأستاذِ علم الاجتماع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس محمد سلام شكري، عن "حلقة الفكر المغربي"، مفتتحا الإصدارات الشهرية للسنة الجديدة 2020.

وتطمح سلسلة "القراءة المواطِنَة" إلى المساهمة في دفع المغاربة إلى "عيش مواطنتهم عبر فعل قرائي"، بتوفير كتاب فكري كلّ شهر للقرّاء بثمن في متناول الجميع.

وتوضّح هذه السلسلة في تقديمها أنّها تجربة تتمنّى أن "ترفع من منسوب التتبّع للكتاب في وطننا"، مضيفة أنّ مطمحها الأوّل والأخير هو الدّعم ثلاثيّ الأبعاد: "دعم الكتاب، ودعم القارئ، ودعم المؤلّفين".

ويذكر التقديم أنّ اختيار اسم "سلسلة القراءة المواطِنة" أتى إيمانا بالدّور الحيويّ والأساسي لفعل القراءة، "باعتباره سلوكا مدنيا واجتماعيا وحضاريا ينبغي أن نفكّر في ضرورة تبنّيه بأيّ شكل من المبادرات الخلّاقة".

وانطلقت هذه السلسلة بكتاب للسّوسيولوجي أحمد شراك بعنوان "الرواية والسوسيولوجيا..في السياسة والأحواز والهوامش"، وتلاه كتاب "البيان الفلسفي" الذي خطّه إدريس كثير، ثم كتاب "اللّسان الأسير جراحُ اللغة وخدوشُها" للشاعر والكاتب صلاح بوسريف.

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