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الرئيسية | فن وثقافة | الكوميدي باسو ينثر أجواء الفكاهة بمونتريال وكيبيك

الكوميدي باسو ينثر أجواء الفكاهة بمونتريال وكيبيك

الكوميدي باسو ينثر أجواء الفكاهة بمونتريال وكيبيك
هسبريس من الرّباط
السبت 22 فبراير 2020 - 14:20

عاش أفراد من الجالية المغربية بمدينتي مونتريال وكيبيك الكنديتين مؤخرا أجواء من الفكاهة والسخرية، بمناسبة تقديم الفنان الكوميدي محمد باسو عرضه الجديد "باسو هوليود سمايل".

العرض الذي احتضنه مسرح "لوشاطو"، والذي عرف حضور عدد مهم من أبناء الجالية المغربية والمغاربية بمونتريال، كان فرصة قدم فيها الفنان الكوميدي عرضه الجديد الذي تناول فيه مجموعة من المواقف والأحداث التي عاشها خلال إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الدراسة.

وبالمناسبة عبر باسو، في تصريح لجريدة هسبريس، عن شكره وامتنانه للجمهور المغربي بكندا على حضوره، وكذا على حفاوة الاستقبال التي غمره بها؛ وبخصوص العرض قال: "كان مميزا..وهي ثاني مرة ألتقي فيها بالجمهور المغربي بكندا".

وزاد باسو: "تقديم عرض "باسو هوليود سمايل" بمونتريال كان استثنائيا، نظرا للحضور الجماهيري الجميل الذي تفاعل كثيرًا مع كل الفقرات"، مضيفا أن "هذه التجربة تحكي حياة باسو في الديار الأمريكية من خلال استحضار أحداث ومواقف عاشها خلال إقامته بأمريكا، في قالب كوميدي وهزلي، مع استلهام مواقف اجتماعية وثقافية وسياسية مغربية نابعة من النبش في الحياة اليومية للمجتمع المغربي"، وأردف: "أما بخصوص العرض بكيبيك فقد عرف هو الآخر إقبالا جماهيريا وتجاوبا مهما من قبل الجمهور المغربي".

واستطرد باسو: "اللقاء مع الجمهور المغربي بكندا وأمريكا غالبا ما يكون بطعم خاص، باعتبار تعطش الجالية لكل ما هو مغربي، سواء في مجال الكوميديا أو باقي الفنون الأخرى"، خاتما بأن حرارة اللقاء وشغف الجمهور أهم ما ميز جولته الفنية الحالية.

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