"بيت الشعر في المغرب" يستضيف محمد الأشعري

هسبريس من الرباط

بتعاون مع مؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير، ينظّم بيت الشعر في المغرب أمسية الشاعر محمد الأشعري، يوم غد الاثنين على السّاعة السادسة مساء برواق الفنون التابع للمؤسسة المذكورة في الرباط.

وتأتي هذه الأمسية الثقافية والشعرية، التي يقدّمها الناقد خالد بلقاسم، بمناسبة إصدار دار "بتانة" بالقاهرة منتخبات شعرية أضاءت المسار الشّعري لمحمد الأشعري، الذي ينتمي إلى جيلٍ شعري تحقّقت على يديه إبدالاتٌ هامّة مسّت اللغة والبناء وطرائق صوغ المتخيل الشعري والحوار مع روافد شعرية وثقافية وإنسانية متعدّدة مزجت بين المحلي والعربي والكوني.

جدير بالذكر أن محمد الأشعري يزاوج بين كتابة الشعر والرواية، حيث صدر له في الشعر: "صهيل الخيل الجريحة" 1978، "عينان بسعة الحلم" 1981، "يومية النار والسفر" 1983، "سيرة المطر" 1988، "مائيات" 1994... وفي مجال الرواية والقصة صدر له: "يوم صعب" 1992، "جنوب الروح" 1996، "القوس والفراشة" 2010، الحاصلة على جائزة البوكر العربية، "علبة الأسماء" 2015، " ثلاث ليال" 2017...