روح الشاعر أخريف ترفرف فوق "ملتقى وزان"‬

أيوب صدور

تنظم جمعية أساتذة اللغة العربية بمدينة وزان، بمناسبة اليوم العالمي للشعر، أمسية ثقافية كبرى ومسابقة شعرية بين تلاميذ المؤسسات التعليمية، وذلك في إطار الملتقى الشعري الإقليمي الذي اختار الراحل محسن اخريف عنوانا لدورته الخامسة.

وسيعرف الملتقى، الذي ستحتضنه دار الضمانة في الـ14 من مارس، تنظيم تظاهرة فكرية كبرى بحضور كتاب ونقاد وشعراء مغاربة، إلى جانب إعلان نتائج المسابقة الإقليمية للشعر المدرسي.

ويأتي اختيار اسم الشاعر والروائي والقاص والباحث الفقيد محسن أخريف نظرا للعلاقة التي تربط الراحل بجمعية أساتذة اللغة العربية بوزان، إذ يعتبر أحد أصدقائها الأوفياء والمشاركين في أنشطتها منذ تأسيسها، وفاء لذكراه وتقديرا لإنتاجه الإبداعي.

جدير بالذكر أن محسن أخريف بدأ الكتابة منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، وصدرت له أربع مجموعات شعرية، وهي "ترانيم للرحيل" و"حصانان خاسران"، و"ترويض الأحلام الجامحة"، و"مفترق الوجود"، ومجموعة قصصية بعنوان "حلم غفوة"، وروايتان بعنوان: "شراك الهوى" و"ليالي الأوراد".

وللشاعر الراحل، أيضا، كتاب "الرحلة الناصرية الصغرى: دراسة وتحقيق"، وغير ذلك من الدراسات والمقالات النقدية والحوارات؛ وهو وحاصل على العديد من الجوائز الوطنية والعربية، بينما لقي مصرعه في 21 أبريل 2019 عقب تعرضه لصعقة كهربائية خلال إلقائه كلمته بإحدى خيمات معرض الكتاب الذي نظم بساحة الفدان بتطوان، احتفاء بعيد الكتاب.