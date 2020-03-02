24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5213:4516:5519:2820:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحُــبُّ والحرب في زمن الكورونا.. (5.00)

  2. سحر الأذن .. 25 ألف خلية شعيرية تعمل بطاقة خيالية (5.00)

  3. الحياة تحت سماء مدينة مارتيل .. رواج أيام الحر وكساد في القر (5.00)

  4. تأخر التساقطات المطرية يؤزّم وضعية الفلاحين بجهة سوس ماسة (5.00)

  5. العثماني يربط "بلوكاج القانون الجنائي" بجهات سياسية في البرلمان (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | دنيا باطمة تواجه "مون بيبي" بكشكول شعبي

دنيا باطمة تواجه "مون بيبي" بكشكول شعبي

دنيا باطمة تواجه "مون بيبي" بكشكول شعبي
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 مارس 2020 - 07:45

بالتزامن مع تصاعد أزمة دنيا باطمة، على خلفية اتهامها في قضية "ابتزاز المشاهير"، طرحت الفنانة المغربية كشكولا شعبيا بتوزيع جديد أشرف عليه الموزع طارق البغدادي لمواجهة متابعتها في ملف "حمزة مون بيبي".

الأغنية، التي طرحتها باطمة على قناتها بمنصة "يوتيوب"، أثارت ردود أفعال متباينة؛ بين مشيد بصوتها وأدائها لجميع الألوان الغنائية، وبين منتقد لطرحها أغنية فقط لـ"مواجهة اتهامات بالتورط في قضية الابتزاز".

واختارت دنيا باطمة أن تغير من استراتيجية مواجهتها لأزمة حساب "حمزة مون بيبي"، برفضها التعليق على مستجدات متابعتها القضائية لوسائل الإعلام، والعودة إلى نشاطها الفني وإحياء الحفلات ولقاء معجبيها.

وتتابع الفنانة المغربية وأختها ابتسام في حالة سراح، بكفالة قدرها 80 مليون سنتيم مع منع من السفر خارج المغرب؛ فيما تتابع مصممة الأزياء المغربية عائشة عياش في حالة اعتقال، وإحالتها على سجن الوداية بعد مواجهتها مع دنيا باطمة.

وكانت المحكمة قد وجّهت إلى عياش تهم "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.