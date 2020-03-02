دنيا باطمة تواجه "مون بيبي" بكشكول شعبي

هسبريس من الرباط

بالتزامن مع تصاعد أزمة دنيا باطمة، على خلفية اتهامها في قضية "ابتزاز المشاهير"، طرحت الفنانة المغربية كشكولا شعبيا بتوزيع جديد أشرف عليه الموزع طارق البغدادي لمواجهة متابعتها في ملف "حمزة مون بيبي".

الأغنية، التي طرحتها باطمة على قناتها بمنصة "يوتيوب"، أثارت ردود أفعال متباينة؛ بين مشيد بصوتها وأدائها لجميع الألوان الغنائية، وبين منتقد لطرحها أغنية فقط لـ"مواجهة اتهامات بالتورط في قضية الابتزاز".

واختارت دنيا باطمة أن تغير من استراتيجية مواجهتها لأزمة حساب "حمزة مون بيبي"، برفضها التعليق على مستجدات متابعتها القضائية لوسائل الإعلام، والعودة إلى نشاطها الفني وإحياء الحفلات ولقاء معجبيها.

وتتابع الفنانة المغربية وأختها ابتسام في حالة سراح، بكفالة قدرها 80 مليون سنتيم مع منع من السفر خارج المغرب؛ فيما تتابع مصممة الأزياء المغربية عائشة عياش في حالة اعتقال، وإحالتها على سجن الوداية بعد مواجهتها مع دنيا باطمة.

وكانت المحكمة قد وجّهت إلى عياش تهم "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك".