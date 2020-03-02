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الرئيسية | فن وثقافة | سحر الصديقي ترفع الستار عن ألبوم "صوفينا"

سحر الصديقي ترفع الستار عن ألبوم "صوفينا"

سحر الصديقي ترفع الستار عن ألبوم "صوفينا"
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 مارس 2020 - 11:18

بأسلوب موسيقي مختلف، طرحت الفنانة سحر الصديقي أولى أغاني ألبومها الجديد وتحمل عنوان "صوفينا"، بعد غياب طويل عن مجال الغناء.

وتناولت أغنية "صوينا" موضوع ضمان المُستقبل في الحياة، التّي تعاملت فيها مع الملحن إسماعيل العصامي؛ فيما كتبت الكلمات بنفسها، وأشرف على إخراج الكليب زوجها منصف المالزي، وتكلف بإنتاجها "لوزين".

وعن النمط الموسيقي الذي اختارته لأغنيتها، قالت الصديقي: "ترددت كثيراً قبل الشروع في الاشتغال على أغاني ألبومي الجديد، لأنني جد متمسكة بنمطي الغنائي المختلف على ما اعتدنا سماعه".

وأضافت، في حديثها لهسبريس، أن "طرح عمل بعيد على الموجة الحالية بمثابة مخاطرة؛ لكنني الآن جد سعيدة بردود أفعال الجمهور الذي فاجأني بإعجابه الكبير بالنمط الغنائي الذي اخترته، وأكد أني على الطريق الصحيح في اختياراتي الفنية".

وتعليقا على إصدار أغانيها على شكل "ألبوم" بعد سنوات من سيطرة أغاني "سينغل" على السوق الفنية، ردّت: "الاشتغال على ألبوم هو تحفيز على الاستمرارية، عكس ما كنت عليه سابقاً".

وتابعت الفنانة ذاتها حديثها للجريدة: "الآن لدي مجموعة أغان اشتغلت عليها بحب كبير ومتشوقة لطرحها واحدة تلو اأخرى على مدى السنة".

وعن تفاصيل ألبومها "كاين النور"، أوردت الفنانة المغربية أنّه يضم مواضيع تبعث على الأمل وتجاوز الصعاب، وعلقت على ذلك: "سئمنا من الكآبة والمشاكل، أريد أن أكون عنوانا للسعادة والتفاؤل كما اعتدت أن أكون مع أقاربي وأصدقائي".

وتمنت الصديقي أن ينال الألبوم رضا الجمهور، وأن تحقق من خلاله عودة قوية إلى الغناء، الذي كانت بدايتها منه قبل الانتقال إلى التمثيل.

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