24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:52
|13:45
|16:55
|19:28
|20:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تازة وإقليمها في عصر بني مرين .. ملاحظات وتساؤلات
- الحُــبُّ والحرب في زمن الكورونا..
- سحر الأذن .. 25 ألف خلية شعيرية تعمل بطاقة خيالية
- تراجع الأسعار في "التعدين وصناعة المشروبات"
- الحياة تحت سماء مدينة مارتيل .. رواج أيام الحر وكساد في القر
الحياة تحت سماء مدينة مارتيل .. رواج أيام الحر وكساد في القر (5.00)
نشطاء يطلبون تدخل الملك لوقف جريمة بيئية في "مرجة الفوارات" (5.00)
تأخر التساقطات المطرية يؤزّم وضعية الفلاحين بجهة سوس ماسة (5.00)
- وزير الخارجية الجزائري يقاطعُ اجتماعاً وزارياً دولياً بمدينة مراكش - (160)
- وزير خارجية الجزائر يتمسك بخيار مهاجمة المملكة - (85)
- "زيارة بنوايا خبيثة" .. المغرب يطرد داعمين للبوليساريو من العيون - (84)
- التجمع الوطني للأحرار: استقالة أخنوش "خبر كاذب وحملة بئيسة" - (68)
- المغرب يؤجل التظاهرات الرياضية والثقافية بسبب فيروس "كورونا" - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سحر الصديقي ترفع الستار عن ألبوم "صوفينا"
بأسلوب موسيقي مختلف، طرحت الفنانة سحر الصديقي أولى أغاني ألبومها الجديد وتحمل عنوان "صوفينا"، بعد غياب طويل عن مجال الغناء.
وتناولت أغنية "صوينا" موضوع ضمان المُستقبل في الحياة، التّي تعاملت فيها مع الملحن إسماعيل العصامي؛ فيما كتبت الكلمات بنفسها، وأشرف على إخراج الكليب زوجها منصف المالزي، وتكلف بإنتاجها "لوزين".
وعن النمط الموسيقي الذي اختارته لأغنيتها، قالت الصديقي: "ترددت كثيراً قبل الشروع في الاشتغال على أغاني ألبومي الجديد، لأنني جد متمسكة بنمطي الغنائي المختلف على ما اعتدنا سماعه".
وأضافت، في حديثها لهسبريس، أن "طرح عمل بعيد على الموجة الحالية بمثابة مخاطرة؛ لكنني الآن جد سعيدة بردود أفعال الجمهور الذي فاجأني بإعجابه الكبير بالنمط الغنائي الذي اخترته، وأكد أني على الطريق الصحيح في اختياراتي الفنية".
وتعليقا على إصدار أغانيها على شكل "ألبوم" بعد سنوات من سيطرة أغاني "سينغل" على السوق الفنية، ردّت: "الاشتغال على ألبوم هو تحفيز على الاستمرارية، عكس ما كنت عليه سابقاً".
وتابعت الفنانة ذاتها حديثها للجريدة: "الآن لدي مجموعة أغان اشتغلت عليها بحب كبير ومتشوقة لطرحها واحدة تلو اأخرى على مدى السنة".
وعن تفاصيل ألبومها "كاين النور"، أوردت الفنانة المغربية أنّه يضم مواضيع تبعث على الأمل وتجاوز الصعاب، وعلقت على ذلك: "سئمنا من الكآبة والمشاكل، أريد أن أكون عنوانا للسعادة والتفاؤل كما اعتدت أن أكون مع أقاربي وأصدقائي".
وتمنت الصديقي أن ينال الألبوم رضا الجمهور، وأن تحقق من خلاله عودة قوية إلى الغناء، الذي كانت بدايتها منه قبل الانتقال إلى التمثيل.