مهرجان الذاكرة يقارب "نحن وأمريكا اللاتينية"

هسبريس من الرباط

أعلنت إدارة المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة، الذي ينعقد سنويا بمدينة الناضور، أن فعاليات الدورة التاسعة ستنطلق يوم الاثنين 22 يونيو، وستمتد إلى غاية السبت 27 منه.

واختار منظمو المهرجان الاشتغال خلال هذه الدورة على تيمة "نحن وأمريكا اللاتينية: بين التاريخ والذاكرة"، من خلال تناول أربعة محاور عبر الفكر والصوت والصورة، وهي الفن والثقافة، والتاريخ والذاكرة، وحقوق الإنسان، والسياسة.

وستتخلل فعاليات الدورة التاسعة، وفق ما ورد في بلاغ توصلت به الجريدة الالكترونية هسبريس، معارض فنية.

وسيترأس الصحافي المغربي إبراهيم السلكي مسابقة الأفلام الحكائية الطويلة، والمخرج الألماني DIETMER POST مسابقة الأفلام الوثائقية، فيما ستترأس المخرجة المصرية هالة غلال مسابقة الأفلام القصيرة.

وستتبارى ثمانية أفلام حكائية طويلة، وثمانية أفلام وثائقية، واثنا عشر فيلما قصيرا على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى مارتشيكا، وجائزة أحسن سيناريو، وجائزة أحسن دور نسائي، وجائزة أحسن دور رجالي بالنسبة إلى مسابقة الأفلام الحكائية الطويلة؛ والجائزة الكبرى "إدريس بن زكري"، وجائزة "ذاكرة المستقبل" للبحث التوثيقي بالنسبة إلى مسابقة الأفلام الوثائقية؛ والجائزة الكبرى "مطاحن سابا" بالنسبة إلى مسابقة الأفلام القصيرة.

وأعلنت الإدارة الفنية للمهرجان أن آخر أجل لبعث نسخ من الأفلام المشاركة هو 15 أبريل على الساعة الثانية عشرة بعد الزوال.