"يا حبيبي" تعيد الكريني إلى "الغناء الرومانسي"

هسبريس من الرباط

طرح الفنان المغربي عبد الفتاح الكريني أغنية جديدة بعنوان "يا حبيبي"، وذلك في ثاني تعاون فني له مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وتنتمي أغنية "يا حبيبي" إلى اللون الرومانسي الراقص، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان وليد سعد، وتوزيع شريف مكاوي. أمّا "الكليب" الخاص بها، فيحمل توقيع "كامبا".

واختار الكريني طرح أعماله الفنية الجديدة على شكل "سينغل" كل شهر، وقال في تصريحات صحافية: "يا حبيبي أغنية من العيار الثقيل، وهي بداية أعمالي الغنائية الجديدة التي سيتم طرحها بشكل مختلف، حيث سأعمل على طرح أغنية كل شهر، وذلك قبل طرح الألبوم".

وطرح ابن مدينة مراكش أغنيته الجديدة بالتزامن مع خوضه تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "ساعة سعيدة" الذي يبث على قناة "ام بي سي 5"، ويقدمه بشكل منفرد بعد استغناء القناة عن الفنانة جميلة البدوي.

يذكر أن الكريني كان قد طرح "كليب" أغنية "لفة" التي حققت نجاحاً كبيراً بين جمهور الشباب، حيث تجاوزت 95 مليون مشاهدة، وتعتبر أول أغنية يتم تصويرها بطريقة "عمودية" تتناسب مع طريقة عرض الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت البداية الفنية للمغني المغربي من خلال برنامج الأصوات الغنائية "نجوم العرب"، الذي نظمته "ام بي سي" سنة 2007، ليظفر عند اختتامه بعقد مع هذه القناة في أوج اشتغالها، ومنذ ذلك الحين وهو يلازم ميكروفون الغناء بداية من لبنان، ثم مصر والسعودية والإمارات، إضافة إلى المغرب.