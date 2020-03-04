تسكت: تجربة التمثيل تُبعدني عن الساحة الغنائية

هسبريس من الرباط

بعد غياب عن الساحة الغنائية، تستعد ابتسام تسكت لطرح أغنية جديدة على طريقة "الفيديو كليب" اختارت لها عنوان "مباشرة".

ورفضت نجمة برنامج "ستار أكاديمي" الخوض في تجربة درامية جديدة خلال الفترة الحالية، وقالت في تصريح لهسبريس: "التمثيل يحتاج إلى تفرغ تام ووقت طويل، وقد أبعدني نوعا ما عن الغناء الذي أعتبره من أولوياتي".

وكشفت تسكت أنّ تصوير الفيلم السينمائي "30 مليون" تسبب في تأخر تصوير "فيديو كليب" الأغنية التّي لحنّها مدير أعمالها رحال الوزاني، وستتعاون فيها مع شركة إنتاج لبنانية، مشيرة إلى أنّها ستقوم بطرح "الفيديو كليب" قبل شهر رمضان.

وعن الانتقادات الموجهة إلى فيلم "30 مليون" الذي تجسد بطولته، والذي وصف بـ"التفاهة والتهريج"، ردت الفنانة المغربية قائلة: "أعتبر أن الفيلم حقق نجاحا كبيراً، والدليل على ذلك نسبة الإيرادات التي حققها في القاعات السينمائية المغربية، باعتباره فيلماً كوميديا للعائلة، أما الانتقادات البناءة فأنا أحترمها".

وتؤدي تسكت في هذا الفيلم دور البطولة إلى جانب الممثلة كريمة غيث، بمشاركة عدد من الكوميديين المغاربة، منهم يسار المغاري، والثنائي إدريس ومهدي، اللذين شاركا إلى جانب تسكت في بطولة سلسلة "إدريس وسحتوت" الكوميدية في رمضان قبل الماضي، إضافة إلى الممثل رفيق بوبكر، ومليحة العرب فاتي جمالي، فيما عاد إخراج الفيلم إلى المخرج ربيع ساجيد، والسيناريو كان من تأليف بشرى ملاك والثنائي إدريس ومهدي.

من جهة ثانية، علقت تسكت على حضورها الضعيف في وسائل التواصل الاجتماعي بالقول: "لست غائبة، لكن أفضل أن أتقاسم مع الجمهور كل ما هو فنّي أو جلسات تصوير، وأرفض مشاركة حياتي الخاصة في العالم الافتراضي، أو مشاركة تفاصيل أطباق الأكل ومشتريات الملابس".

واستطاعت ابتسام تسكت أن تزاوج بين الغناء والتمثيل منذ بداية مسيرتها الفنّية، وخاضت غمار التمثيل بدور بطولي في أولى تجاربها الاحترافية من خلال فيلم "ألو ابتسام"، كما حصلت على جوائز وألقاب عربية وعالمية عدة.