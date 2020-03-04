خطيب بالرباط يصدر كتابا عن "العقيدة الأشعرية"

هسبريس من الرباط

صدر، مؤخرا، كتاب حمل عنوان "العقيدة الأشعرية"، لمؤلفه الدكتور علي بن محمد امقران، عن مطبعة شمس برانت بسلا.

وقد قدم لهذا المؤلف، الذي جاء في 370 صفحة، الدكتور محمد أمين الإسماعيلي، أستاذ كرسي العقيدة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.

ويقول المؤلف عن إصداره الجديد: "صفحات الكتاب ضمت أجوبة شافية عن كل سؤال يمكن أن يقع في ذهن المسلم الباحث عن الحقيقة التي تهمه في عقيدته.. ولعل البحث الذي قدمته لم يذهب في ظلام المذاهب بعيدا، بل كان اختيارات الإمام الأشعري صاحب تلك الروح المعتدلة التي تتسم بالوسطية التي عرفت عنه في سلوكه واعتداله في معالجته لمواقف الصراع الحساسة في قضايا الفكر الإسلامي والحلول التي قدمها لعلاج أدوائها والوصول إلى خاتمة المطاف لتقريب أماكن الصراع وتهدئة مواضع الخلاف".

يذكر أن مؤلف الكتاب حاصل على دكتوراه في العقيدة والأديان، وهو نائب رئيس مركز الرسالات وحوار الأديان، كما يشغل منصب خطيب وواعظ بالرباط، وهو أيضا عضو اللجنة العلمية الجهوية للتعليم العتيق التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بالرباط.