24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:49
|13:44
|16:57
|19:31
|20:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مخاوف "كورونا" تؤجل منتدى التصوف بالشاون
- مصرع سائق طاكسي في حادث سير ضواحي وزان
- حملة أمنية تقود جانحين إلى التوقيف بميدلت
- أول إصابة بـ"كورونا" في مؤسسة أوروبية ببروكسل
- ثلاثيني يضرم النار في والدته بمدينة أبي الجعد
الملك يطلق مشروعا جديدا لتعزيز الخدمات الصحية بمدينة فاس (5.00)
- هل يلغي خطر فيروس "كورونا" إقامة صلاة الجمعة بمساجد المملكة؟ - (105)
- المملكة تبرم صفقة تسلّح بـ239 مليون دولار مع الولايات المتحدة - (66)
- خبراء يوصون المغاربة بالعقل والمنطق أمام المخاوف من "كورونا" - (57)
- "فوضى كورونا" .. تسريب أسماء مسافرين مغاربة قادمين من إيطاليا - (53)
- وفد برلماني يحل بمدينة السمارة لزيارة الجدار الأمني في الصحراء - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"رهائن" .. فيلم مغربي يقتحم معاقل تنظيم "داعش"
وفق مقاربة إنسانية، اختار المخرج المهدي الخودي أن يميط اللثام عن الوجه الحقيقي لـ"داعش" وطرق تغريره بشباب من مختلف بلدان العالم من خلال فيلمه الجديد "رهائن".
وتدور أحداث الفيلم، المستوحى من الواقع، حول مجزرة مروعة ارتكبتها إحدى كتائب "داعش" في حق قرية يزيدية، من خلال قصة شاب مغربي قرر الالتحاق بالتنظيم الإرهابي ببلاد الرافدين.
وصوب المخرج المغربي عدسات كاميراته لتصوير أول عملية يشارك فيها الشاب المغربي رفقة الكتيبة الداعشية في هجوم على القرية اليزيدية واحتجاز نسائها، بدعوى أنّ اليزيديين كفار وموالون للأمريكيين الذين ينبغي مقاتلتهم، وتصوير معاناة أهل القرية بسبب فقدان أقاربهم.
تنطلق الأحداث، حسب ورقة عن الفيلم، بمباغتة أهل القرية فجراً في هجوم يسفر عن مقتل جميع الرجال باستثناء شاب ينجو من الموت بأعجوبة، بينما يتم اختطاف كل نساء القرية اللواتي يتم توزيعهن على أعضاء التنظيم. وتتوالى الأحداث، في قالب يجمع بين الإثارة والتشويق، بملاحقة الشاب أحد ضحاياه ومطالبته إياه بإنقاذ النسوة للتكفير عن ذنبه وتهريبهن من يد التنظيم الداعشي.
الناقد السينمائي محمد الإبراهيمي قال عن "رهائن": "رغم اقتحام المخرج لإحدى معاقل الإرهاب العالمي بتناوله موضوع داعش، إلا أنّ التعامل مع القصة تم بنمطية في رسم الشخصيات وأداء الممثلين، خاصة أنّه سبق تناولها في السينما العالمية بطرق مختلفة وجرى الاهتمام بمعاناة هؤلاء النسوة".
ووصف الناقد المغربي الفيلم بـ"الفرقعة السينمائية"، موضحاً أنّ "الفيلم غرق في الأكشن والاستخدام المُبالغ فيه للأسلحة والتفجيرات"، مشيراً إلى أنّ "رصده لأحداث العنف وتغليفه بالسخرية أفقد الأحداث قوتها"، وتابع: "أحداث الفيلم وتصويره لاختطاف النساء اليزيديات بعيدة عن الواقع المغربي، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل هل الفيلم موجه للجمهور المغربي أم الهدف منه تسويقه خارجيا؟".
وقام بتشخيص أدوار الفيلم، الذي تمّ تصويره في ثلاثة أسابيع بثلاث مدن مغربية، كل من وداد إلما، ومهدي لمريني، وسلمى الساعي، وعبد الله شكيري، ومحمد زواوي، وبرس بيكستر لكلاوي، وحسن كنوني.