24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:4913:4416:5719:3120:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الداخلية تحذر من ترويج أخبار زائفة حول "كورونا" (5.00)

  2. الملك يطلق مشروعا جديدا لتعزيز الخدمات الصحية بمدينة فاس (5.00)

  3. تونس توقف تقاطر جمهور الوداد بسبب "كورونا" (5.00)

  4. ارتفاع صادرات الخضر والفواكه المغربية إلى أوروبا (5.00)

  5. "المكتب الوطني" ينفي وجود مشاكل للتزويد بالماء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | "رهائن" .. فيلم مغربي يقتحم معاقل تنظيم "داعش"

"رهائن" .. فيلم مغربي يقتحم معاقل تنظيم "داعش"

"رهائن" .. فيلم مغربي يقتحم معاقل تنظيم "داعش"
هسبريس من الرباط
الخميس 05 مارس 2020 - 07:30

وفق مقاربة إنسانية، اختار المخرج المهدي الخودي أن يميط اللثام عن الوجه الحقيقي لـ"داعش" وطرق تغريره بشباب من مختلف بلدان العالم من خلال فيلمه الجديد "رهائن".

وتدور أحداث الفيلم، المستوحى من الواقع، حول مجزرة مروعة ارتكبتها إحدى كتائب "داعش" في حق قرية يزيدية، من خلال قصة شاب مغربي قرر الالتحاق بالتنظيم الإرهابي ببلاد الرافدين.

وصوب المخرج المغربي عدسات كاميراته لتصوير أول عملية يشارك فيها الشاب المغربي رفقة الكتيبة الداعشية في هجوم على القرية اليزيدية واحتجاز نسائها، بدعوى أنّ اليزيديين كفار وموالون للأمريكيين الذين ينبغي مقاتلتهم، وتصوير معاناة أهل القرية بسبب فقدان أقاربهم.

تنطلق الأحداث، حسب ورقة عن الفيلم، بمباغتة أهل القرية فجراً في هجوم يسفر عن مقتل جميع الرجال باستثناء شاب ينجو من الموت بأعجوبة، بينما يتم اختطاف كل نساء القرية اللواتي يتم توزيعهن على أعضاء التنظيم. وتتوالى الأحداث، في قالب يجمع بين الإثارة والتشويق، بملاحقة الشاب أحد ضحاياه ومطالبته إياه بإنقاذ النسوة للتكفير عن ذنبه وتهريبهن من يد التنظيم الداعشي.

الناقد السينمائي محمد الإبراهيمي قال عن "رهائن": "رغم اقتحام المخرج لإحدى معاقل الإرهاب العالمي بتناوله موضوع داعش، إلا أنّ التعامل مع القصة تم بنمطية في رسم الشخصيات وأداء الممثلين، خاصة أنّه سبق تناولها في السينما العالمية بطرق مختلفة وجرى الاهتمام بمعاناة هؤلاء النسوة".

ووصف الناقد المغربي الفيلم بـ"الفرقعة السينمائية"، موضحاً أنّ "الفيلم غرق في الأكشن والاستخدام المُبالغ فيه للأسلحة والتفجيرات"، مشيراً إلى أنّ "رصده لأحداث العنف وتغليفه بالسخرية أفقد الأحداث قوتها"، وتابع: "أحداث الفيلم وتصويره لاختطاف النساء اليزيديات بعيدة عن الواقع المغربي، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل هل الفيلم موجه للجمهور المغربي أم الهدف منه تسويقه خارجيا؟".

وقام بتشخيص أدوار الفيلم، الذي تمّ تصويره في ثلاثة أسابيع بثلاث مدن مغربية، كل من وداد إلما، ومهدي لمريني، وسلمى الساعي، وعبد الله شكيري، ومحمد زواوي، وبرس بيكستر لكلاوي، وحسن كنوني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.