العروسي تهدي الأمّهات أغنية مغربية جديدة

هسبريس من الرباط

بعد النجاح الذي حققته أغنيتها العاطفية "لا زهر لا مكتوب"، طرحت الفنانة المغربية فاطمة الزهراء العروسي أغنيتها الجديدة المهداة إلى الأمهات المغربيات بعنوان "هذي هي مّي".

الأغنية الجديدة التّي كتب كلماتها أحمد بوعرة ولحّنها رضوان الديري وأشرف على توزيعها محمد رشيد علي، قالت عنها العروسي في تصريح لهسبريس: "هذه الأغنية أديتها بحب كبير، وكانت بمثابة فلاش باك لكل اللحظات الجميلة التي عشتها وما زلت أعيشها رفقة والدتي، وهي إهداء لأمي ولكل الأمهات".

وأضافت: "أفتخر بالفيديو كليب الذي أشرفت على إخراجه جميلة البرشي بنعيسى، والذي شاركتني فيه الممثلة فتيحة فخفاخي والطفلة فاتن محناش".

وعن اهتمامها بالأغاني المهداة إلى الوالدين، قالت الفنانة المغربية: "أحلى ما يمكن أن أتغنى به هما الأب والأم، وقد توصلت بالعديد من العروض منذ بداية مسيرتي الفنية لمواصلة مشواري الفني خارج المغرب، لكن رفضت كل الإغراءات لأظل ببلدي وبالقرب من والدي".

وتنوعت تيمات الأعمال الغنائية التّي طرحتها العروسي بين ما هو عاطفي واجتماعي ووطني، وأوردت في حديثها لهسبريس: "أفضل أنْ آخذ وقتي لطرح أعمالي الفنية، التي توزعت بين ما هو شبابي واجتماعي وإنساني، وبألوان موسيقية مختلفة".

ونفت العروسي أن تكون تبحث عن "البوز" من خلال أعمالها، لذلك تأخذ "وقتا كافيا لإصدار عمل بمقومات فنية وجمالية عالية الجودة"، مشيرة إلى أن "طاقم العمل اشتغل بجهد وحب كبيرين لإخراج العمل في قالب جيد".

وعلقت عن تجربتها في مجال التمثيل، بعد مشاركتها في عدد من المسلسلات التلفزيونية، بالقول: "فخورة أنا بالأعمال الدرامية والسيتكومات التّي قدّمتها، والتّي حققت نسب مشاهدة عالية"، مشيرة إلى أنّ مرض والدها منعها من المشاركة في عمل رمضاني مقبل، وأنها اكتفت بأداء "الجنيريك" الخاص به.

وعن دور وسائل التواصل الاجتماعي في نجاح الفنان، قالت العروسي: "أكيد أنّها ساهمت في تقريب الفنان من جمهوره ومشاركته أحدث أعماله، لكن أشدد على ضرورة استثمارها في ما هو إيجابي فقط".

يشار إلى أن فاطمة الزهراء العروسي ظهرت في "فيديو كليب" أغنيتها "لا زهر لا مكتوب"، الذي اشتهر بـ"الطيارة"، بشكل جديد و"لوك" شبابي مختلف عما قدمته سابقا.