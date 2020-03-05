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الرئيسية | فن وثقافة | معرض يزاوج الصور الفوتوغرافية والكلمات الشعرية

معرض يزاوج الصور الفوتوغرافية والكلمات الشعرية

معرض يزاوج الصور الفوتوغرافية والكلمات الشعرية
جمال سماحي من تطوان
الخميس 05 مارس 2020 - 09:40

تحت شعار "الصور الفوتوغرافية الشعرية"، تعرض هناء بن علي أعمالها التصويرية بدار الصنائع بتطوان، في النسخة الثالثة من معرض الربيع الذي يمتد حتى السابع من شهر مارس الجاري، مواصلة عبره الترويج لتجربتها المتفردة التي تمزج ما بين الصور الفوتوغرافية والكلمات الشعرية.

وقالت هناء بن علي، في تصريح لهسبريس: "هذه الأعمال التي أتقاسمها مع زوار المعرض هي تجربة جديدة أخوضها، وأحاول عبرها نقل جمال المناظر الطبيعية والتراثية بمدينة تطوان للمتلقي، عبر المزج بين جمالية الصورة الفوتوغرافية والكتابة الشعرية".

وأضافت المتحدثة ذاتها: "كنت دوما عاشقة للتصوير والكتابة، وهذا ما دفعني إلى البحث عن أسلوب جديد ومبتكر، فخضت تجربة المزج بين الصورة والشعر، لتكون وسيطا أنقل عبره جمالية الأماكن ومدلول الصور للمتلقي بكل يسر وأريحية".

وعن التيمات التي تسلط الضوء عليها في لوحاتها التصويرية، أوضحت بن علي أنها تركز أكثر على منابع الجمال في الأماكن التي تزورها أو تتواجد بها، وزادت: "كما توثق عدستي لمكامن التراث الأصيل، خاصة بالمدينة العتيقة لتطوان التي أنتمي إليها نشأة ووجدانا"، مردفة: "أبحث لكل صورة عن كلمات شعرية تعبر عن مدلولها، بهدف إضفاء جمالية شعرية على الجمالية البصرية، حتى تكون الصورة قريبة للناظر، ويطرب الشعر القارئ".

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