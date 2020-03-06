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الرئيسية | فن وثقافة | بطل مغربي يتحدى الحرمان في فيلم "اللكمة"

بطل مغربي يتحدى الحرمان في فيلم "اللكمة"

بطل مغربي يتحدى الحرمان في فيلم "اللكمة"
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 مارس 2020 - 01:26

في أول تجربة سينمائية له، اختار المخرج المغربي الشاب أمين مونة أن يسلط عدسات كاميراته على أبطال فئة الملاكمة من خلال فيلمه "اللكمة" (THE PUNCH).

تدور أحداث الفيلم حول تسبب الشاب "ربيع" في حادثة سير لرب أسرته الفقيرة، وتعرضه لكافة أنواع الاستفزاز من أفراد الأسرة نتيجة عجزه عن المساهمة في مصاريف البيت.

وتتواصل الأحداث في سباق درامي لا يخلو من الطرائف، وتتصاعد معها أشكال المضايقات لربيع من طرف شقيقه الأكبر المصاب بالشلل ووالدته التّي لا تتردد في تذكيره بعجزه عن إعالة الأسرة.

إحساس ربيع بالدونية، يقول مخرج الفيلم، في حديث لهسبريس، "يولد لديه العنف تجاه أي شخص يحاول استفزازه، حينها يلتقي ربيع بمصطفى، بطل سابق في الملاكمة لم يتمكن من إكمال مشواره الرياضي. هذا الأخير يحاول إقناع ربيع باستغلال شبابه وقوته واحتراف رياضة الملاكمة، فيشق طريقه وسط الحرمان وضيق ذات اليد".

من جهته، أشاد الناقد السينمائي محمد الإبراهيمي بفيلم "اللكمة"، وقال في تصريح لهسبريس إن "السينما المغربية تفتقر إلى هذا النوع من الأفلام الرياضية، وفريق العمل تألق في صناعة فيلم جماهيري يتوفر على مقومات النجاح والاشتغال عليه بأدوات فنية محكمة". ونوه الإبراهيمي بأداء الممثلين.

وأضاف الناقد السينمائي أنه "رغم تناول الفيلم قصة الملاكم التّي تناولتها السينما الأمريكية بقوة، إلا أنّ تغلب المواقف الإنسانية المؤثرة وتغليفه بمواقف كوميدية، جعلا منه فيلماً سينمائياً متكاملاً".

وجسد بطولة الفيلم ربيع اكليم، الذي كتب أيضا السيناريو، وساندية تاج الدين، ونعيمة إلياس، وطارق البخاري، وسعيد باي، وعبد السلام بوحسيني، إلى جانب فنانين آخرين.

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