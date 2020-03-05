أزمة قلبية تنهي حياة الممثل خالد البكوري بطنجة

هسبريس من الرباط

توفي الممثل خالد البكوري، اليوم الخميس، بعد أزمة قلبية حادة أثناء حضوره فعاليات المهرجان الوطني للفيلم في مدينة طنجة.

محمد الشوبي قال إن "الفنان المغربي كان متعبا ليل أمس الأربعاء، وقد غادر فعاليات المهرجان ليرتاح في غرفته، قبل أن يخبرونا بوفاته".

وفي صفحته على "فيسبوك" كتب الشوبي: "رحل عنا هذا الصباح الصديق الودود المرح خالد الكوري الإنسان الجميل بكل الكلمة، كنت معك البارحة وضحكنا وطلب منك الصديق المخرج محمد مفتكر أن ترتاح في غرفتك، لأنك كنت متعبا كما لاحظنا وامتثلت وذهبت، لكن الله شاء".

الممثلة المغربية ماجدة زابيطا بدورها نعت الفنان الراحل (يمينا في الصورة) على صفحتها، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الصديق الطيب والإنسان المرح الفنان خالد البكوري في ذمة الله، رحمك الله وأدخلك فسيح جنانه".