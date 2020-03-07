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الرئيسية | فن وثقافة | "أمنستي" تعرض "حادة" في اليوم العالمي للمرأة

"أمنستي" تعرض "حادة" في اليوم العالمي للمرأة

"أمنستي" تعرض "حادة" في اليوم العالمي للمرأة
هسبريس من الرباط
السبت 07 مارس 2020 - 07:15

تخلد منظمة العفو الدولية المغرب (أمنستي)، إلى جانب الحركة الحقوقية، اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) لهذه السنة ببرنامج متكامل من الأنشطة الفنية والثقافية والتربوية في مجال حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن البرنامج يشمل تقديم مسرحية مفتوحة للجمهور العام بعنوان "حادة"، يوم الجمعة 6 مارس على الساعة السابعة مساء بمقر جمعية "لافول" بالدار البيضاء.

وبالمناسبة، جددت "أمنستي" دعوتها إلى الحكومة، وهي مقبلة على إصلاح المنظومة الجنائية، لتعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة، سواء في القانون أو في الممارسة.

وكانت المنظمة ذاتها قد وجهت عريضة إلى الحكومة المغربية عام 2014 موقعة من آلاف المواطنات والمواطنين، تتضمن مطالبها، وعلى رأسها التصدي لظاهرة زواج القاصرات، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب، والكف عن تجريم الجنس بين البالغين خارج مؤسسة الزواج والممارسة الجنسية المثلية والإجهاض، وتخويل النساء الحق في التصرف بحرية في أجسادهن، واتخاذ الخيارات الإنجابية المتعلقة بالمسائل التي تؤثر على حقوقهن الإنجابية وتحسين أوضاعهن من خلال السماح لهن بالوصول إلى عمليات الإجهاض الآمنة والقانونية.

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