زينة عويطة: "اللهجة المغربية" ستصبح عالمية

هسبريس من الرباط

بألوان وأنماط موسيقية مختلفة، تستعد الفنانة زينة عويطة لطرح باقي أغاني ألبومها "Isolated"، بعد النجاح الذي حققته أغنيتها "Lies" التي صورتها بمدينة مراكش رفقة المغني الأمريكي"تي وين".

وأبرزت زينة، في تصريح لهسبريس، أنّها "تسعى إلى الترويج للثقافة المغربية، والمظاهر الطبيعية المختلفة التي يزخر بها البلد من خلال أعمالها الفنّية، مع استقطاب فنانين عالميين لتصوير أعمالهم بالمغرب"، معبرة عن فخرها بمغربيتها وعروبتها.

ورغم اختيارها احتراف الغناء في أمريكا والتعامل مع كبار الملحنين والموزعين هناك، تعتبر عويطة أنّ سعيها نحو العالمية "سيكون لمصلحة المغرب"، مؤكدة أنّها "تعمل وفق مخطط دقيق، لتجعل من اللهجة المغربية عالمية يرددها الجمهور في مختلف أنحاء العالم".

وتعتبر الفنانة الأمريكية ذات الأصل المغربي أنّ "معيار النجاح هو الوصول إلى قلب الجمهور، وإعجابه بالفن الذي تقدّمه، بعيداً عن نسب المُشاهدة التي يتم تحقيقها على المنصات الموسيقية"، وردت على الانتقادات التّي طالتها مؤخرا بسبب المظهر الجريء الذي ظهرت به في "الفيديو كليب" بالقول: "أنا مقتنعة بشخصيتي الفنية، والتعليقات السلبية لا تؤثر علي".

وشددت زينة، في التصريح نفسه، على أنّ ما يهمها هو "رضى والديها عن الأعمال الفنية التّي تقدمها"، مشيرة إلى أن والديها من أكبر المشجعين والمساندين لمسارها الفني عكس ما تمّ الترويج له.

وأكدت زينة استمرارها في مسارها الدراسي إلى جانب الفن، إذ تدرس القانون التجاري، كما أنها لا تفكر في الزواج، إذ قالت: "أنا مزوجة بالموسيقى دابا".

من جهة ثانية، تنخرط عويطة في عدد من الأعمال الجمعوية الإنسانية في المغرب والخارج، وعلقت على ذلك بالقول: "الفنان مطالب بالمساهمة في كل المبادرات الخيرية والإنسانية كلما استطاع ذلك"، مشيرة إلى أنّها تستعد لتنظيم مبادرة في المغرب تهم مرضى السرطان، وأخرى تهدف إلى دعم الأطفال في وضعية هشة رفقة فاعلين جمعويين من الولايات المتحدة الأمريكية.