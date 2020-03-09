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الرئيسية | فن وثقافة | زينة عويطة: "اللهجة المغربية" ستصبح عالمية

زينة عويطة: "اللهجة المغربية" ستصبح عالمية

زينة عويطة: "اللهجة المغربية" ستصبح عالمية
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 مارس 2020 - 08:35

بألوان وأنماط موسيقية مختلفة، تستعد الفنانة زينة عويطة لطرح باقي أغاني ألبومها "Isolated"، بعد النجاح الذي حققته أغنيتها "Lies" التي صورتها بمدينة مراكش رفقة المغني الأمريكي"تي وين".

وأبرزت زينة، في تصريح لهسبريس، أنّها "تسعى إلى الترويج للثقافة المغربية، والمظاهر الطبيعية المختلفة التي يزخر بها البلد من خلال أعمالها الفنّية، مع استقطاب فنانين عالميين لتصوير أعمالهم بالمغرب"، معبرة عن فخرها بمغربيتها وعروبتها.

ورغم اختيارها احتراف الغناء في أمريكا والتعامل مع كبار الملحنين والموزعين هناك، تعتبر عويطة أنّ سعيها نحو العالمية "سيكون لمصلحة المغرب"، مؤكدة أنّها "تعمل وفق مخطط دقيق، لتجعل من اللهجة المغربية عالمية يرددها الجمهور في مختلف أنحاء العالم".

وتعتبر الفنانة الأمريكية ذات الأصل المغربي أنّ "معيار النجاح هو الوصول إلى قلب الجمهور، وإعجابه بالفن الذي تقدّمه، بعيداً عن نسب المُشاهدة التي يتم تحقيقها على المنصات الموسيقية"، وردت على الانتقادات التّي طالتها مؤخرا بسبب المظهر الجريء الذي ظهرت به في "الفيديو كليب" بالقول: "أنا مقتنعة بشخصيتي الفنية، والتعليقات السلبية لا تؤثر علي".

وشددت زينة، في التصريح نفسه، على أنّ ما يهمها هو "رضى والديها عن الأعمال الفنية التّي تقدمها"، مشيرة إلى أن والديها من أكبر المشجعين والمساندين لمسارها الفني عكس ما تمّ الترويج له.

وأكدت زينة استمرارها في مسارها الدراسي إلى جانب الفن، إذ تدرس القانون التجاري، كما أنها لا تفكر في الزواج، إذ قالت: "أنا مزوجة بالموسيقى دابا".

من جهة ثانية، تنخرط عويطة في عدد من الأعمال الجمعوية الإنسانية في المغرب والخارج، وعلقت على ذلك بالقول: "الفنان مطالب بالمساهمة في كل المبادرات الخيرية والإنسانية كلما استطاع ذلك"، مشيرة إلى أنّها تستعد لتنظيم مبادرة في المغرب تهم مرضى السرطان، وأخرى تهدف إلى دعم الأطفال في وضعية هشة رفقة فاعلين جمعويين من الولايات المتحدة الأمريكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الفن والعف......ن ! الاثنين 09 مارس 2020 - 09:36
ما استوقفني كثيراً ! ان بنات مجموعة من ابطال ومشاهير مغربية ﻻ يتقنون اﻻ الرقص والغناء .... ويزعمون انهم يريدون ان يخدموا بلدهم !! ماذا وقع فعﻻ للمغرب !! غناء ورقص وناشطات وحقوقيات للدفاع عن الجنس والمثلية والمشروبات الروحية! ! والعري ...!! اين البحث العلمي ، الطب ، اﻻدب ، الرياضة ، الفنون الجميلة. ..!! (ﻻ يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )
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2 - مهاجر الاثنين 09 مارس 2020 - 09:38
انخراطك في الأعمال الجمعوية الإنسانية في المغرب والخارج، هو مفتاح نجاحك في الفن والدراسة استمري واليك التوفيق
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3 - كازاوي مقلق الاثنين 09 مارس 2020 - 09:38
تبارك الله عليك و مسيرة موفقة.....لا مقارنة بينها و بين من تسب الشعب و تصفنا بالمكلخين و من يجب حرقهم.....لكن إذا عرف السبب بطل العجب.....الاسرة و الامية....
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4 - كورونا الاثنين 09 مارس 2020 - 09:42
دابا إذا قلنا آش جاب دنيا باطما لزينة عويطة بحال قلنا آش جاب طز للحمد الله...
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