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الرئيسية | فن وثقافة | "مسرح تافوكت" يحط الرحال بالعاصمة السنغالية

"مسرح تافوكت" يحط الرحال بالعاصمة السنغالية

"مسرح تافوكت" يحط الرحال بالعاصمة السنغالية
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 مارس 2020 - 08:17

بدعم من الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار برنامج الجولات المسرحية الموجهة إلى مغاربة العالم، تقوم فرقة مسرح تافوكت بتقديم مسرحية "أفرزيز"، بمعنى "حنظلة".

وقالت فرقة مسرح تافوكت إن المسرحية أنجزت في إطار دعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الثقافة، بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وسيتم عرضها بالمسرح الوطني دانيال سورانو بالعاصمة السنغالية دكار يوم الأحد 29 مارس الجاري على الساعة الرابعة بعد الزوال، احتفاء باليوم العالمي للمسرح.

وتحكي مسرحية أفرزيز عن حنظلة الذي يقبض عليه ذات ليلة دون أن يعرف تهمته، ويزج به في السجن، ليظل فيه ستة أشهر دون جريرة؛ ويخبرنا ثنائي الرواة بأنه رجل مسالم يعمل "عداد فراطة في بنك الازدهار"، ويعيش تناقضا حادًا بين عدم امتلاكه للنقود وعمله اليومي في عدها، ويعلن أنه يعيش دوما "بجوار الحائط"، مستكينا وهاربا من أي مواجهة، ويوفر القرش الأبيض كي ينفعه في ما بعد.

يشار إلى أن المسرحية من إبداع فضاء تافوكت للإبداع، وهي من إعداد وإخراج الفنان بوسرحان الزيتوني، واقتبسها للأمازيغية الفنان محمد بنسعود. وعمل على الإدارة الفنية والتقنية للعرض الفنان خالد بويشو؛ فيما يشخص أطواره نخبة من الفنانات والفنانين المحترفين، وهم عبد الله التاجر والزاهية الزهري وسعاد توناروز ومحمد بنسعود.

ويتشكل الطاقم الفني للعمل من مبدعين متمرسين، إذ نجد في السينوغرافيا الفنانة حسناء كوردان، والألحان الفنان إدريس تامونت، وفي تصميم وإنجاز الملابس الفنانة رجاء بويشو، وفي تقنيات الإضاءة والصوت الفنانة سهام فاطن، وفي المحافظة العامة الفنان محمد الهوز، وفي الديكور أبو علي عبد العالي، وفي الماكياج الإكسسوارات ثورية بوهالي.

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