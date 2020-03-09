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الرئيسية | فن وثقافة | ناقد يطالب بتحويل "إمارة البئر" إلى عمل درامي

ناقد يطالب بتحويل "إمارة البئر" إلى عمل درامي

ناقد يطالب بتحويل "إمارة البئر" إلى عمل درامي
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 مارس 2020 - 06:44

دعا الناقد عادل أيت أزوكاع، الحائز على جائزة المغرب في النقد للعام 2016، السينمائيين إلى التفكير في تحويل رواية "إمارة البئر" لمحمد سالم الشرقاوي إلى عمل تلفزيوني أو سينمائي.

وقال عادل أيت أزوكاغ في تدوينة على حائطه بـ"فيسبوك" إن "هذه الرواية الممتعة، الجديرة بالقراءة، والمُحفّزة على التدبّر، والشاحذة للخيال، والمُقدِّمة باليُسْر المُتهيّأ لطيف أبطالها وصور شخصياتها كما لو كانت حقيقية أو واقعية؛ تضع نفسها، استناداً إلى هذه المؤشرات وإلى غيرها تستدعيها أحياناً، مادةً خاماً قابلة وصالحة للتحويل الدرامي الشّيّق".

وألمح أيت أزوكاغ إلى أن تحويل الرواية إلى عمل مصور سيمنحها حياة أخرى، "إذا قُيّض لها أن تُرى بعين أخرى، حساسة، ثالثة، لمبدع حاذق، ومُخرج محترف، قادر على الاِشتغال عليها من وِجهة إبداعية سينمائية ممكنة، يحوّل من خلالها الشخصيات من كائنات ورقية تقوم بالأحداث في عالم متخيّل، إلى شخصيات محسوسة تعيش أحداثها في أجواء واقعية ملموسة".

جدير بالذكر أن رواية "إمارة البئر" تشكل الجزء الأول من ثنائية سردية طويلة بعنوان "السيرة والإخلاص"، صدرت في طبعتها الأولى في ديسمبر 2015 عن دار أبي رقراق للطباعة والنشر.

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