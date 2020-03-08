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كُتّاب وآراء
"أونوارد" يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية
تصدر فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي الجديد "إلى الأمام" (أونوارد) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع إذ حقق 40 مليون دولار.
وتراجع فيلم الرعب والإثارة "الرجل الخفي" (إنفيزابل مان) من المركز الأول إلى الثاني هذا الأسبوع إذ حقق 15.2 مليون دولار.
والفيلم بطولة إليزابيث موس وألديس هودج وستورم ريد وهارييت داير ومن إخراج لي وينيل.
وحل الفيلم الجديد "طريق العودة" (ذا واي باك) في المركز الثالث محققا 8.5 مليون دولار.
والفيلم بطولة بن أفليك وجانينا جافانكار وميكايلا واتكينز وهايز ماك آرثر ومن إخراج جافين أوكونور.
وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "سونيك القنفذ" (سونيك ذا هيدجهوج) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار.
كما تراجع فيلم المغامرات "نداء البرية" (كول أوف ذا ويلد) من المركز الثالث إلى المركز الخامس مسجلا سبعة ملايين دولار.
والفيلم بطولة هاريسون فورد وكارين جيلان ودان ستيفنز ومن إخراج كريس ساندرز.